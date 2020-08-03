У серпні для українців сильно зміняться ціни на продукти: на що "підскочать" ціни

В Україні з початку року зростають ціни на товари та послуги. Експерти пов'язують це з подорожчанням палива і стрибком долара. У серпні в країні прогнозується ще один стрибок цін на продукти народного споживання.

За прогнозами Олексія Дорошенка, інфляція у липні-вересні складе 1,5%, за прогнозами Олега Пендзина та Олександра Охріменко – 3%. Про це повідомляє видання "Сегодня".

"Через складні кліматичні умов як у світі, так і в Україні, урожай зберуть набагато менше при незмінному попиті на продукти харчування – очевидно, що ціни через це теж почнуть рости. Припиниться зниження цін на курятину, через те, що поступово на неї відновлюється попит, будуть зростати ціни на яйця. Карантин не дозволить агропрому і переробним підприємствам у агросекторі досягти навіть торішнього рівня випуску продукції", - вважає експерт Олег Пендзин.

Відповідно зростуть ціни на птицю (курку), яйця і хліб. Але є й гарні новини, до осені овочі подешевшають.

"Очевидно, що овочі борщнабору до жовтня подешевшають, відігравши зростання цін на третину у другому кварталі, але не більше, а саме вони завжди були драйвером літньої дефляції. Можуть і далі дешевшати курячі тушки, свинина, молоко і вершкове масло, але незначно, на кілька відсотків. Ціни на хліб, цукор, борошно практично не зміняться. Не виросте, але і не впаде оренда житла. Продовжиться зростання цін на ліки і на паливо", - вважає експерт Олександр Охріменко.

Як ми раніше писали, українців попередили про неприємний "сюрприз" у продуктах з ринків.