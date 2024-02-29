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Авдеевская каша: как приготовить "гоноровое" блюдо из героического города

Как приготовить известную авдеевскую гоноровую кашу (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Рецепт авдеевской каши был почти утрачен в советское время. Теперь же он внесен в список нематериального культурного наследия Украины. По преданию местных, ее точно готовили во второй половине XIX века. С помощью старожилов заведующая Авдеевским народным музеем истории Татьяна Переверзева возродила старинный рецепт.

Как готовится авдеевская "гоноровая" каша, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Shuba.

Эта каша готовится на основе риса. Но при этом она варится на молоке, как манка, и сладкая как кутья. Она имеет также ритуальное значение - ее готовили преимущественно на праздники или на поминки. Второе название этой каши - гоноровая. И это потому, что продукты для нее не из дешевых, а процесс приготовления занимает несколько часов.

Для этого блюда нужно брать жирное домашнее молоко или сливки, большой кусок масла, яйца, качественный рис. Правильно приготовленная каша имеет очень нежную, подобную суфле структуру и яркий желтый цвет.

Что вам понадобится:

  • Рис круглозернистый - 1 стакан
  • Яйца куриные - 10 шт.
  • Сливки 10% - 3 стакана
  • Масло сливочное - 250 г
  • Сахар - 3 ст. ложки
  • Соль - по своему вкусу

Как готовить авдеевскую гоноровую кашу

Рис нужно хорошо промыть, а затем проварить в кипятке 1-2 минуты. Воду сливаем, а крупу просушиваем на полотенце.

Далее возьмите жирное молоко или сливки. Можно брать пополам. Молоко нужно вскипятить, добавить к нему щепотку соли, половину сахара и сливочное масло. А затем всыпать просушенный рис. Всё вместе варить до 5 минут.

Далее взбиваем яйца со второй половиной сахара до получения однородной массы. Эту смесь равномерно вливаем в кашу и постоянно помешиваем, чтобы не образовались комочки. Чем однороднее будет консистенция – тем лучше. Всю смесь доводим до кипения, но не довариваем до готовности риса.

Доходить каша должна в подушках. Кастрюлю с блюдом буквально заворачивают в одеяла, обкладывают подушками и ставят доходить в теплое место на 2-3 часа.

Когда каша будет готова, ее разворачивают. Структура должна быть очень нежной, рисинки практически не ощущаются. Подают авдеевскую кашу с растопленным маслом, а украшают вишнями или изюмом.

 

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