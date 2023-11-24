На аукционе продали джип за три доллара, хотя его реальная цена достигает 13 500: что не так с авто (фото)

Очевидно, что таким дешевым автомобиль сделали несколько недостатков. Самый первый и самый главный - это то, что он был утоплен. Поэтому он не заводится, но по документам восстанавливать его также нельзя. Новому владельцу остается только разобрать его на детали и продать или оставить себе.

Среди других значительных недостатков невыгодность транспортировки машины, поскольку ее продали на Гавайях. Доставлять транспортное средство в США будет просто нерентабельно, потому покупатель потеряет гораздо больше.

В США продали авто за три доллара (фото: auto.24tv.ua)

Выходит, что внешний вид автомобиля вполне нормален, но несколько значимых факторов снизили его цену до трех долларов. По крайней мере, за такую стоимость новый владелец получил бензиновый двигатель объемом 3,7 литра, автоматическую коробку передач и полный привод.

Сколько на самом деле стоит такая машина

В Украине можно найти несколько автомобилей модели Jeep Liberty, хотя и более позднего года выпуска. Их стоимость колеблется в пределах 6 000 долларов и достигает 13 500 долларов.

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