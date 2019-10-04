АТОшник розповів, що думають на фронті про "формулу Штайнмайера"

"Формула Штайнмайера" в українських реаліях - це здача інтересів українського народу. Про це повідомив ветеран АТО Гліб Бабич в ефірі "Обозревателя". Він вважає, що мирні домовленості - це просто розмова з бандитами.

Бабич зазначив, що в українців новину про "мирне врегулювання" вже викликало протест, вони зібралися біля Офісу президента з невдоволенням і протестами.

"Протестний потенціал України демонстрував себе вже не один раз. Це природна реакція суспільства на те, що відбувається. Можна не виходити, але тоді у нас точно буде як з поребриком", - сказав військовий.

Зеленський виступив із зверненням з-за акцій проти "формули Штайнмайера"

За словами АТОшника, "новий план" - це здача національних інтересів.

"Я не буду розписуватися за всіх, висловлю свою особисту думку. План Штайнмаєра - це здача державних інтересів. Це невідворотна легалізація всього того, що зараз є на Донбасі. Це легалізація бандитів за нібито "вибори". Там йдеться про те, що будуть проведені вибори начебто за законами України, але контролювати це буде тільки ОБСЄ ", - заявив ветеран АТО.

Фото: Військовий на Донбасі (Joint Forces Operation)

Зазначимо, що Бабич вже говорив з військовими на фронті про те, що вони думають про "формулі Штайнмайера". За його словами, наші бійці відверто не розуміють, чому це відбувається.