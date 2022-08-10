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АТБ закриває всі свої магазини в одній області України

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Середа 10 серпня 2022 11:27
АТБ закриває всі свої магазини в одній області України Фото: АТБ не працюватиме в Донецькій області (wikipedia org)
Автор: Людмила Жукова

Мережа супермаркетів АТБ більше не працюватиме в Донецькій області. Магазини закриються з 12 серпня.

Про таку новину передає мер Селідового Руслан Суков.

Чому АТБ не працюватимуть у регіоні

За словами Сукова, причиною закриття магазинів є загострення ситуації в області. Також він повідомив, що українська мережа не хоче йти на діалог.

"На діалог йти не будуть", - зазначив мер Селідового.

Цікаво, що на сайті компанії інформації про припинення роботи Донецької області немає.

Станом на кінець липня в списку працюючих магазинів мережі були вказані супермаркети в Покровську, Селідовому, Добропіллі та Новогродівці.

Зазначимо, що 5 серпня у Торецьку було пошкоджено магазин мережі через обстріл росіян.

Як ми раніше писали, в Херсоні мешканка провела огляд цін у супермаркеті.

Також ми повідомляли, що в Україні подешевшала гречка. Де її можна купити не за космічними цінами.

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