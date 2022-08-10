АТБ закриває всі свої магазини в одній області України
Мережа супермаркетів АТБ більше не працюватиме в Донецькій області. Магазини закриються з 12 серпня.
Про таку новину передає мер Селідового Руслан Суков.
Чому АТБ не працюватимуть у регіоні
За словами Сукова, причиною закриття магазинів є загострення ситуації в області. Також він повідомив, що українська мережа не хоче йти на діалог.
"На діалог йти не будуть", - зазначив мер Селідового.
Цікаво, що на сайті компанії інформації про припинення роботи Донецької області немає.
Станом на кінець липня в списку працюючих магазинів мережі були вказані супермаркети в Покровську, Селідовому, Добропіллі та Новогродівці.
Зазначимо, що 5 серпня у Торецьку було пошкоджено магазин мережі через обстріл росіян.
Як ми раніше писали, в Херсоні мешканка провела огляд цін у супермаркеті.
Також ми повідомляли, що в Україні подешевшала гречка. Де її можна купити не за космічними цінами.