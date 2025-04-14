Астропрогноз на понедельник: что запрещено делать 14 апреля и как привлечь удачу

Прогноз астропогоды на 14 апреля

"Из-за теневого периода ретро Венеры (с 13 по 20 апреля) лучше отказаться от пластических операций и серьезных процедур, важных сделок и получения кредитов, открытия собственного бизнеса и проектов, регистрации брака, прекращения любых взаимоотношений, обновления своего имиджа и дизайна квартиры, покупки дорогой одежды, начала новых отношений, приобретения новых кошельков", - рассказала Соловьева.

"День примирения, справедливости, внутреннего комфорта и мира. Главное условие - сохранять гармонию и равновесие. Помогайте другим", - добавила она.

Этот день способствует гармонизации отношений с окружающими, уделите время семье, детям, домашним вопросам.

Также, отметила астролог, увидеть вещие сны. Не желательно употреблять мясную пищу, лучше отдать предпочтение рыбе и грибам.

"14 апреля - день Луны, которая отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувства, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость. Некоторые считают понедельник сложным днем. Луна будет в знаке Скорпиона - самом неблагоприятном для себя положении. Сбалансируйте энергию белым цветом, серебром", - советует эксперт.

Кроме этого, 14 апреля, с 17:15 до 19:16 по киевскому времени, Луна, которая отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувства, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость, будет в королевском градусе Скорпиона.

"Этот градус в Скорпионе считается символом астрологов, ясновидящих, магов, экстрасенсов, эзотериков. Он развивает магические способности, укрепляет биополе, увеличивает энергетические силы. Наделяет успехом, стабильностью, умением справляться с любыми трудностями", - пояснила Соловьева.

"Это градус перерождения, обновления, регенерации. Он повышает амбиции, дает власть и общественное признание. Успех будет способствовать занятию любыми делами, связанными с тайнами, загадками, секретами", - резюмировала она.