Жизнь этих знаков Зодиака наполнится чудесами уже в пятницу. Кто в списке любимчиков Вселенной

Рак

Начинайте верить в чудеса, ведь уже в пятницу вы получите свой счастливый билет. Вселенная решила щедро вас наградить, принимайте этот подарок и не забывайте об искренней благодарности. Помните, что добрые дела всегда возвращаются.

Рыбы

Таро-гороскоп на четверг сулит вам сказочные перемены. 6 декабря вы сможете многое осознать и переосмыслить. Вселенная готовит для вас настоящее чудо, которое стремительно ворвется в вашу жизнь и поможет вам избавиться от всего, что приносит огорчение.

Близнецы

Пора двигаться вперед! В последнее время вы могли засидеться на одном месте и потерять веру в позитивные перемены. Теперь же все встанет на свои места, вы будете порхать от счастья. Забывайте о негативе и сосредоточьтесь на том, что действительно важно.

Скорпион

Таро-гороскоп на 6 декабря сулит вам приятный сюрприз. Вселенная поможет вам решить непростую задачу, из-за которой вы не могли спокойно наслаждаться жизнью. Начинайте строить планы и верните себе веру в чудеса - они случаются с теми, кто всем сердцем этого ждет.