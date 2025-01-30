Астропрогноз на 30 января: что нужно делать в этот день, чтобы не ошибиться

Прогноз астропогоды на 30 января

"До 13:30 возможны посещения парикмахерской. Избегайте конфликтов и вспышек эмоций. Откажитесь от сексуальных контактов. День связан с защитой справедливости, борьбой с темными силами. Можно продолжать планировать, разрабатывать стратегии, тактики, накапливать силы", - рассказала Соловьева.

"В этот период обостряется интуиция: по ощущениям можно легче, чем обычно, определить, с кем стоит общаться, а с кем нет, какая пища полезна, а какая - нет. Проявите щедрость: делайте подарки, занимайтесь благотворительностью. Можно давать деньги в долг. Нужно преодолевать свои страхи, с помощью методов психокоррекции трансформировать их в положительные эмоции. Не желательно заниматься домашней уборкой", - добавила она.

Кроме этого, этот четверг будет неблагоприятным для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, дальних путешествий.



Гороскоп на 30 января (иллюстративное фото: freepik.com)

Астролайфхаки на четверг

30 января - день Юпитера, планеты "большого счастья", широких горизонтов и богатых возможностей. До 10 июня 2025 года он будет находиться в Близнецах️.

Это, как отметила астролог, худшее положение для самой доброй планеты Солнечной системы. Однако оно благоприятно для тех, кто связан с литературной и издательской деятельностью, путешествиями, предпринимательством и крупным бизнесом.

Также не следует забывать, что до 4 февраля 2025 года Юпитер будет ретроградным. Поэтому в этот период следует избегать болтливости и непоследовательности, особенно, если это касается средств коммуникаций, различных гаджетов, транспорта, поездок, документации, торговли и обучения.

"В этот период лучше не использовать в одежде и украшениях индиго и фиолетовый цвета. А из-за общего фона суток лучше не начинать новые дела, связанные с бизнесом, юриспруденцией, путешествиями, образованием, наукой и всем, что имеет отношение ко всему иностранному", - напомнила Соловьева.