Астропрогноз на 3 апреля. Как правильно прожить этот четверг и каких цветов нужно избегать

Прогноз астропогоды на 3 апреля

"Любому недовольству сейчас не время. Период уединения, принятия и смирения, пассивности и созерцания. Обостряются чувствительность, интуиция, могут присниться пророческие, вещие сны, а многочисленные предчувствия могут реализоваться вскоре. Занимайтесь привычными делами, не сетуйте на жизнь, обстоятельства или окружающих", - рассказала Соловьева.

"В течение дня будут сопровождать трудолюбие и изобретательность. Гармоничный день, посвященный благополучию, плодородию, красоте. В этот период хорошо примириться с окружающими, делать подарки, проявлять милосердие. Полезны дыхательные практики, лечение органов дыхания, водные процедуры, сеансы ароматерапии", - отметила она.

3 апреля - день Юпитера, планеты "большого счастья", широких горизонтов и богатых возможностей. До 10 июня 2025 года он будет находиться в Близнецах️. И это, напомнила астролог, худшее положение для самой доброй планеты Солнечной системы.

"Избегайте болтливости и непоследовательности, особенно, если это касается средств коммуникаций, различных гаджетов, транспорта, поездок, документации, торговли и обучения. В этот период лучше не использовать в одежде и украшениях индиго и фиолетовый цвета", - посоветовала Соловьева.

"Из-за общего фона суток лучше не начинать новые дела, связанные с бизнесом, юриспруденцией, путешествиями, образованием, наукой и всем, что имеет отношение ко всему иностранному: языку, зарубежным отношениям, международному сотрудничеству и так далее. Это отличное время, чтобы расширить свои знания", - резюмировала она.