Астропрогноз на 19 декабря. Названы запрещенные цвета, которые принесут неудачи в четверг

Прогноз астропогоды на 19 декабря

Помните о теневом периоде Меркурия и ретроградности Марса. Поэтому на четверг не стоит планировать новые дела, операции и дальние путешествия.

"Не поддавайтесь иллюзиям, эгоизму и негативным мыслям. Не желательно употреблять мясную пищу, алкоголь и курить. Воздержитесь от сексуальных развлечений. День будет пассивным, но существует опасность подпасть под чужое влияние и начать кому-то подражать", - советует астролог.

"Сохраняйте трезвость ума, объективно оценивайте себя и окружающих. События вокруг вас отразят вашу сущность. Все, что будет сказано о вас, правда. Подумайте, как избавиться от недостатков. Если услышите что-то приятное о себе - это тоже правда. Подводите итоги, завершайте текущие дела, возвращайте долги, плодотворно работайте", - также рассказала она.

Гороскоп на четверг (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на 19 декабря

В четверг наступает день Юпитера, планеты "большого счастья", широких горизонтов и богатых возможностей. До 10 июня 2025 года он будет находиться в Близнецах️. И это - худшее положение для самой доброй планеты Солнечной системы. Важно, что до 4 февраля Юпитер будет ретроградным.

Избегайте болтливости и непоследовательности, особенно, если это касается средств коммуникаций, различных гаджетов, транспорта, поездок, документации, торговли и обучения.

"Уже действует сложный аспект между транзитными Юпитером и Сатурном, который станет точным 25-го декабря. Этот период призывает к снижению деловой активности. Возможны проявления повышенной конфликтности, повышается вероятность просчетов, убытков, потери благоприятных возможностей, появляется необходимость преодолевать трудности", - отметила Соловьева.

"В этот период лучше не использовать в одежде и украшениях индиго и фиолетовый цвета. Из-за общего фона суток лучше не начинать новые дела, связанные с бизнесом, юриспруденцией, путешествиями, образованием, наукой и всем, что имеет отношение ко всему иностранному: языку, зарубежным отношениям, международному сотрудничеству и так далее", - резюмировала она.