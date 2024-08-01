Астропрогноз на 1 августа. Почему не стоит начинать новые дела и какой цвет принесет счастье

Астролог Катерина Соловьева составила прогноз на 1 августа. Оказалось, этот день может быть непростым из-за разрушительного градуса Льва в Солнце.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) Соловьева подробно рассказала, что следует сделать в четверг, а от чего нужно воздержаться.

Прогноз астропогоды на 1 августа

"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещение парикмахерской", – предупредила Соловьева.

Из-за теневого периода ретро Меркурия не планируйте на этот день:

важные переговоры

заключение новых договоров

приобретение техники

важные командировки

сдачу экзаменов,

проведение важных платежей

выяснение отношений с соседями.

Кроме этого, подчеркнула астролог, 1 августа нельзя проводить время наедине, в заботе только о своих интересах.

Что нам принесет 1 августа (иллюстрация: freepik.com)

Главные советы на день:

держитесь от алкоголя

избегайте открытого огня

нельзя спорить с женщинами - это нарушит космический порядок

избавьтесь от инстинкта собственника, осознайте ответственность за каждый поступок.

Нарушение рекомендаций дня может плохо сказаться на здоровье, предупредила Соловьева. В этот день повышается женская интуиция, наступает время коллективных дел, помощи другим.

Благоприятный день для творчества и интеллектуального труда. Желательно возвращать долги. Полезны медитация, водные и очистительные процедуры.

Астросоветы на четверг (иллюстрация: freepik.com)

Чем особен этот четверг

"1 августа - день Юпитера, планеты "большого счастья", широких горизонтов и богатых возможностей. До 10 июня 2025 года он будет находиться в Близнецах. Это - самое плохое положение для самой хорошей планеты Солнечной системы", - рассказала Соловьева.

"Однако это благоприятно для тех, кто связан с литературной и издательской деятельностью, путешествиями, предпринимательством и крупным бизнесом. Избегайте болтливости и непоследовательности, особенно, если это касается средств коммуникаций, разнообразных гаджетов, транспорта, поездок, документации, торговли и обучения", - добавила она.

Впрочем, можно сбалансировать юпитерианские энергии, используя в одежде и украшениях индиго и фиолетовый цвет.

Через общий фон суток, добавила астролог, лучше не начинать новые дела, связанные с юриспруденцией, путешествиями, образованием, наукой и всем, что касается всего иностранного: языка, зарубежных отношений, международного сотрудничества и прочего.

Гороскоп на четверг (иллюстрация: freepik.com)

Что нам готовит 1 августа - больше подробностей

"До 21:52, 1 августа (по киевскому времени) Солнце, которое отвечает за наше внутреннее "Я", сознание, мировоззрение, мироощущение, миропонимание, жизненную силу, энергию, здоровье, индивидуальность, темперамент, самореализацию, источники самовыражения и целостности будет в разрушительном градусе Льва", - сообщила астролог.

Разрушительный градус - это градус жертвенной проверки: только через испытания можно получить помощь и награду за свою устойчивость. Он приносит испытание на прочность, выносливость и выдержку.

"Во Льве этот градус дает пессимизм, гордыню, разочарование в творческих силах, иногда физическое нездоровье, порочность, потерю денег, проблемы с детьми, недоразумения с сексуальными партнерами. Возможны проявления обделенности во всем, что касается самопроявления духа", - рассказала астролог.

Астроподсказки на 1 августа (иллюстрация: freepik.com)

К тому же, этот градус может проявиться вдвойне: либо человек будет разрушать других, либо жизнь будет его разрушать.

1 августа следует учесть, что для тех, кто занимает лидерские позиции в профессиональной или общественной деятельности, связанной с миром искусства и культуры, наступит неблагоприятный период.

"Нужно избегать праздности, лени, легкомыслия, тщеславия, расточительства, демонстративности, страстности, чрезмерной азартности, комплексов и стойко воспринимать поражения", - отметила Соловьева.

"Если же у человека достаточно мудрости для правильного осознания, он достойно и смиренно проходит все проверки и испытания, то его может ждать хорошая компенсация за стойкость и выдержку", - резюмировала она.