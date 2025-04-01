Астропрогноз на 1 апреля. Что нужно делать во вторник, чтобы достичь успеха

Прогноз астропогоды на 1 апреля

"День астрального очищения и пробуждения. В этот период мы получим то, что заслужили. Возможны ситуации выбора между добром и злом. Не стоит поддаваться унынию и проявлять упрямство. В общении могут проявляться нерешительность и растерянность", - рассказала Соловьева.

"Негативная энергия, проявленная в этот день, приведет к ухудшению здоровья. Следите за своими мыслями и словами, чтобы сохранить уверенность в своих силах. Позитивный настрой и вера в успех помогут достичь желаемого результата. Делайте все, полагаясь на интуицию, собранность и сосредоточенность. Полезны прогулки на природе. Хорошо заниматься домашними делами или отдохнуть в семейном кругу", - отметила она.

Символическим управителем 1 апреля является Марс, отметила астролог. Из-за общего фона суток не инициируйте новых активностей, связанных с оформлением на новую работу, приобретением или ремонтом автомобиля, бытовой техники, дальними путешествиями, сверхурочными нагрузками на работе, первым в жизни использованием оружия.

"Не усиливайте марсианскую энергетику, используя красный цвет и его оттенки. Не злоупотребляйте острыми блюдами, мясом, алкоголем. Не раньте других даже словом. Не просматривайте агрессивный контент (новости, видео, фотографии). Прощайте тех, кто вас обидел и ни в коем случае не обижайте сами. Можно давать отпор в ответ на агрессию в свою сторону, проходить курс приема витаминов для поддержания энергии в организме", - советует Соловьева.

Еще действует "Коридор затмений". Также астролог напомнила о ретроградности Меркурия и Венеры.

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