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Хорошие новости станут началом "белой полосы" в жизни этих знаков Зодиака

Понедельник 31 марта 2025 20:59
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Хорошие новости станут началом "белой полосы" в жизни этих знаков Зодиака У каких знаков Зодиака начинается новая жизнь (иллюстративное фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Во вторник представители 4 знаков Зодиака услышат то, что вернет им веру в чудеса. Таро-гороскоп на 1 апреля сулит им начало нового и счастливого периода.

У каких знаков Зодиака заканчивается "черная полоса", рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Лев

Таро-гороскоп на 1 апреля сулит вам небывалые перемены. В вашей жизни наконец-то начинаются счастливые времена, удача повернется к вам "правильным" местом, а все проблемы обойдут вас стороной. Не бойтесь отпускать прошлое и верьте в чудеса.

Козерог

Карты Таро советуют вам не зацикливаться на обидах. Во вторник вы сможете получить прекрасные новости, благодаря которым жизнь наполнится радостью и чудесами. Поставьте жирную точку в истории своих неудач, ведь начинается "белая полоса", которая готовит для вас немало особых подарков.

Водолей

Во вторник вам стоит подумать о том, довольны ли вы своей жизнью. Скорее всего, пришло время что-то менять, и если вы с этим согласны - не затягивайте с важными решениями. Не бойтесь неудач, они наконец-то закончатся, встречайте начало новой истории, в которой не будет места грусти и негативу.

Овен

Таро-гороскоп на вторник советует вам прислушиваться к тому, что говорят люди. Вас ждут радостные новости, но вы можете их упустить, если будете сосредоточены лишь на себе. Постарайтесь удерживать баланс во всех сферах жизни - не забывайте о тех, кто ждет вашего внимания, но помните о своих мечтах.

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Во время написания материала были использованы источники: Tarot, Hindustan Time.

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