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Астрономы обнаружили совершенно новую планету: размером с Юпитер

Астрономы обнаружили новую планету (Фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Ученые обнаружили необычную планетную систему, которая состоит из планеты размером с Юпитер, вращающейся вокруг крошечной звезды, которая в 4 раза больше.

Детали рассказали в статье на Space.com.

По словам астрономов, обнаруженная планета - это "запрещенная конфигурация" массивной планеты, вращающаяся относительно крошечной звезды. И эта находка может бросить вызов теориям о том, как формируются газовые планеты-гиганты.

Новая планета, которая находится вне Солнечной системы или как ее окрестили ученые "экзопланета", вращается вокруг красного карлика, обозначенного ТОI-5205, который значительно холоднее и меньше Солнца.

Небольшой размер и относительно низкая температура этих М-карликовых звезд делают их краснее Солнца. Такой тип звезд является самым распространенным типом звездных тел на Млечном Пути.

Этот класс звезд содержит больше планет вокруг себя, чем другие типы. Но открытие экзопланеты под названием TOI 5205b, которое астрономы совершили с помощью телескопа NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) ставит под сомнение данные, которые были получены ранее.

Новую планету подтвердили и охарактеризовали командой астрономов с помощью различных телескопов и инструментов.

"Звезда-хозяин, TOI-5205, примерно в 5 раз больше Юпитера, но каким-то образом ей удалось сформировать планету размером с Юпитер, что весьма удивительно", - сказано в заявлении руководителя группы и астронома Шабхама Канодиа.

Ученые подчеркивают, что планеты создаются во вращающихся дисках из газа и пыли, называемых "протопланетными дисками", которые окружают молодые звезды. Этот материал является остатками вещества, которое коллапсировало, чтобы породить центральную звезду.

Когда плотные участки разрушаются под действием собственной гравитации, рождаются ядра планет, которые потом собирают больше материала. И текущие модели формирования планет предполагают, что для рождения газового гиганта нужен материал, который в 10 раз превышает массу Земли.

Сначала формируется каменистое ядро, потом оно начинает накапливать газ, чтобы сформировать диск и вырастить планету-гигант. И этот процесс должен происходить быстро.

"Вначале, если в диске недостаточно каменистого материала для образования начального ядра, то невозможно сформировать газовую планету-гигант. А в конце, если диск испарится до того, как сформируется массивное ядро, то не может сформировать газовую планету-гигант. И все же TOI-5205b сформировался, несмотря на эти ограждения. Основываясь на нашем номинальном текущем понимании формирования планет, TOI-5205b не должен существовать; это "запретная" планета", - пояснил Канодиа.

Кстати, ранее мы писали о том, что украинцы наблюдали редкое астрономическое явление - парад планет.

А еще рассказывали о том, что четыре страны оказались под угрозой из-за быстрого таяния ледников.

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планетанаукаастрономияNASA