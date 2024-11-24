Астронавты, которые застряли на МКС, вынуждены выживать благодаря супу, приготовленному из собственной мочи

61-летний Бут Уилмор и 59-летняя Сунита Уильямс отправились в июне на Международную космическую станцию (МКС), где должны были провести 8 дней. Однако вернуться вовремя домой они не смогли, потому что у корабля Boeing Stirliner, который должен был отвезти их домой, произошла утечка гелия и это привело к неисправности двигателя.

После тщательных обсуждений было решено, что пилотируемое обратное путешествие слишком опасно и поэтому астронавты должны остаться на МКС.

Им придется оставаться на вращающейся вокруг Земли космической станции до февраля 2025 года - когда корабль SpaceX Dragon прилетит их спасать.

На Международной космической станции (МКС) условия жизни далеки от земного комфорта. Ресурсы ограничены и каждая капля воды имеет чрезвычайную ценность.

Незапланированное дополнительное пребывание привело к погрузке на поставку пищи. Астронавты начинали со свежих фруктов и овощей, а также пиццы, жареной курицы и коктейлей с креветками. Сейчас они едят преимущественно хлопья на завтрак с сухим молоком, обезвоженные запеканки и лиофилизированный суп, который готовят на воде из резервуара станции объемом 530 галлонов.

Для обеспечения потребностей экипажа на МКС используются уникальные технологии переработки, которые не могут получать воду из самых неожиданных источников, в частности из мочи и пота астронавтов.

Современная система водоочистки на борту МКС высокотехнологична. Она превращает мочу и другие отходы в питьевую воду, используемую как для питья, так и для приготовления пищи. К примеру, эта переработанная вода стала основой для супов, которые астронавты готовят на станции.

Бут Уилмор и Сунита Уильямс (фото: facebook.com/NASA)

Хотя для многих это может казаться неприемлемым, подобная практика является стандартом в космосе, где каждый грамм ресурсов должен использоваться рационально. Вода, полученная через переработку, отвечает самым высоким стандартам чистоты и безопасности.

За питанием Бута и Сунниты тщательно следят врачи NASA, чтобы убедиться, что они потребляют достаточно калорий и остаются здоровы во время затянутой миссии. Но уже можно заметить, что астронавты немного похудели.

Суннита говорит, что выглядит истощенной из-за влияния микрогравитации во время длительного пребывания в космосе, и дело не в диете. Она добавила, что поддерживает свой вес с помощью строгого режима физических упражнений и правильного питания.

Следует добавить, что система разработана для того, чтобы обеспечить астронавтов питанием и разнообразием для поддержания длительных миссий в космосе. И за здоровьем Бута и Суниты следят особенно пристально.