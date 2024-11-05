Астрологический прогноз на 5 ноября: астролог назвала запретный цвет этого вторника

5 ноября, уже в этот вторник, Марс может существенно повлиять на планы многих. И есть цвета, способные лишь усилить негативную энергию "красной" планеты.
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева составила полный прогноз на вторник и рассказала, что нужно делать 5 ноября.
"С 12:25 до 17:20 - неблагоприятный период для новых дел и важных решений, стоматологических и хирургических вмешательств, посещения парикмахерской. Не стоит голодать и бояться ответственности за других людей", - предупредила Соловьева.
"Нельзя быть в уединении. В этот вторник - день выбора целей, верности принципам, трансформации, усвоения информации и новых знаний. Нужно активно проявлять положительные эмоции и чувства, отстаивать идеалы, принципы, убеждения!" - также пояснила она.
Кроме того, вторник будет творческим днем, когда можно планировать, анализировать, корректировать кардинальные изменения в жизни, связанные с перспективами и возможностями в личной и социальной жизни.
Все начатое (именно 5 ноября) должно получить свою завершенность. Настает время для больших усилий и коллективного труда. Необходимы собранность и концентрация внимания. Кроме того, боритесь с негативом.
Гороскоп на 5 ноября (иллюстрация: freepik.com)
5 ноября - день Марса, планеты активности, решительности, энтузиазма, смелости, воинственного настроения и намерения побеждать.
Из-за общего фона суток с 12:25 до 17:20 не инициируйте новых активностей, связанных с:
В этот период (с 12:25 до 17:20) астролог советует соблюдать определенные правила. Учтите следующие советы:
"Во вторник можно давать отпор в ответ на агрессию в свою сторону, проходить курс приема витаминов для поддержания энергии в организме", - резюмировала эксперт.
К слову, раньше мы рассказывали, что Таро-гороскоп на 5 ноября обещает классные новости четырем знакам Зодиака.
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