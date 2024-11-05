Астрологический прогноз на 5 ноября: астролог назвала запретный цвет этого вторника

Прогноз астропогоды на 5 ноября

"С 12:25 до 17:20 - неблагоприятный период для новых дел и важных решений, стоматологических и хирургических вмешательств, посещения парикмахерской. Не стоит голодать и бояться ответственности за других людей", - предупредила Соловьева.

"Нельзя быть в уединении. В этот вторник - день выбора целей, верности принципам, трансформации, усвоения информации и новых знаний. Нужно активно проявлять положительные эмоции и чувства, отстаивать идеалы, принципы, убеждения!" - также пояснила она.

Кроме того, вторник будет творческим днем, когда можно планировать, анализировать, корректировать кардинальные изменения в жизни, связанные с перспективами и возможностями в личной и социальной жизни.

Все начатое (именно 5 ноября) должно получить свою завершенность. Настает время для больших усилий и коллективного труда. Необходимы собранность и концентрация внимания. Кроме того, боритесь с негативом.

Гороскоп на 5 ноября (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки во вторник

5 ноября - день Марса, планеты активности, решительности, энтузиазма, смелости, воинственного настроения и намерения побеждать.

Из-за общего фона суток с 12:25 до 17:20 не инициируйте новых активностей, связанных с:

оформлением на новую работу

приобретением или ремонтом автомобиля, бытовой техники

далекими путешествиями

сверхурочными нагрузками на работе

первым в жизни использованием оружия.

В этот период (с 12:25 до 17:20) астролог советует соблюдать определенные правила. Учтите следующие советы:

не усиливайте марсианскую энергетику, используя красный цвет и его оттенки

не злоупотребляйте острыми блюдами, мясом, алкоголем

не раньте других даже словом

не просматривайте агрессивный контент (новости, видео, фотографии)

простите тех, кто вас оскорбил и ни в коем случае никого не обижайте сами.

"Во вторник можно давать отпор в ответ на агрессию в свою сторону, проходить курс приема витаминов для поддержания энергии в организме", - резюмировала эксперт.