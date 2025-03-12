Астрологический прогноз на 12 марта: как привлечь успех и не потерять позитив

В среду, 12 мая, следует избегать пустых разговоров, ведь ложь и сплетни могут сбить с правильного пути. К тому же не следует забывать о ретроградной Венере.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, что надо делать в этот день.

Прогноз астропогоды на 12 марта

"Критический день. Начинает действовать коридор затмений. Полезны пост, медитации, упорный труд", - рассказала Соловьева.

По словам астролога, после 16:05 может появиться тоска, печаль, меланхолия, избавиться от которых помогут полезные дела. Энергия способствует раскрытию источников знаний.

Впрочем, на этот день не стоит планировать новые дела, важные решения, различные хирургические и стоматологические вмешательства, посещение парикмахерской, дальних путешествий. Также не стоит начинать новые отношения или обновлять имидж, делать ремонт.

"12 марта - день Меркурия, планеты общения, средств коммуникаций (различных гаджетов), транспорта, поездок, документации, торговли и обучения. Избегайте лишних разговоров, сплетен и дезинформации, следите за вещами, чтобы не потерять их", - предупредила Соловьева.

Сбалансировать энергетику Меркурия помогут пчелиный воск и изделия из него.

Кроме этого, в среду Венера все еще будет в ретрограде. А потому, напоминает астролог, стоит отказаться от походов к косметологу. А еще не стоит подписывать важные сделки и брать кредиты.

Также следует воздержаться от покупки дорогой одежды, украшений и предметов искусства. А в отношениях не стоит переходить на новый уровень.

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