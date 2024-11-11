Астрологический прогноз по 11.11. Названы главные правила этого понедельника

Прогноз астропогоды на 11 ноября

Неблагоприятный период для посещения парикмахерской. Один из лучших дней ноября для новых дел и важных решений, начала дальних путешествий, командировок, новых контактов, хирургических и стоматологических вмешательств. строительства", - рассказала Соловьева.

"Избегайте конфликтов, проявляйте только положительные эмоции. Нельзя быть жадными и поверхностными. Избегайте сексуальных контактов. Неиспользованная энергия приведет к ослаблению иммунитета и возникновению заболеваний", - добавила она.

По словам астролога, после 14:30 не нужно себя нагружать. А вот до 14:30 жизненные силы в организме человека могут начать фонтанировать.

"Направьте их на укрепление отношений в семье, благоустройство жилья. Главный девиз - творение во всех смыслах. Завершайте судебные дела, решайте конфликты. Помните, что этот понедельник - день равновесия, гармонии, щедрости, оптимизма. Благоприятное время для творчества", - советует эксперт.

Гороскоп на 11 ноября (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на понедельник

11 ноября - день Луны, отвечающий за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувства, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость. Ее влияние также основано на родительском инстинкте, умении беспокоиться о других и успокаивать.

"В понедельник Луна будет в Рыбах. Благоприятное время для тех, чья деятельность связана с секретными, секретными службами и миром искусств. Усильте энергию Луны белым цветом, серебром, потреблением молочных продуктов, отдыхом у водоема", - рассказала Соловьева.