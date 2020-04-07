Вчені назвали найбільш небезпечний симптом коронавіруса: означає погіршення

Коронавірус 2020 (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус може різко переходити з легкого перебігу у важкий стан

Коронавірус у світі вразив понад 1,3 мільйона людей, з них 74 тисячі - померло. Вчені назвали найбільш небезпечний симптом при COVID-19, який може бути ознакою різкого погіршення стану пацієнта і навіть свідчити про швидку смерть людини.

Так, дослідники з Італії (Університет Верони, університетська клініка Падуї) прийшли до висновку, що низька кількість тромбоцитів в крові може означати, що пацієнту стає гірше і ймовірність летального результату дуже висока.

Зазначимо, що вчені продовжують боротися над загадкою підступного COVID-19, щоб якомога швидше винайти вакцину. В тому числі вони аналізують статистичні дані пацієнтів з коронавірусом. Під час одного з таких досліджень були вивчені історії хвороби 1 779 осіб, 399 (22,4%) із них знаходилися у важкому стані.

Фахівці стверджують, що рівень тромбоцитів відбиває деякі сторони стану системи гемостазу, функція якої полягає у збереженні рідкого стану крові, зупинці кровотеч у разі пошкодження стінок судин і при розчиненні тромбів.

А ось порушення функціонування цієї системи вказує на серйозні збої в організмі.

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