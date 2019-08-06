Астролог розповів, кого чекає неймовірний успіх вже завтра

Гороскоп 2019 на тиждень з 6 по 11 серпня обіцяє неймовірний успіх і казкове багатство деяким знакам Зодіаку. Яким саме - знає знаменитий астролог Павло Глоба. Що потрібно робити, щоб привернути удачу і фінансове благополуччя на цьому тижні - читайте в гороскопі на другий тиждень серпня.

Овен

Овнів на цьому тижні буде радувати оточення. Вдало складуться всі зустрічі, як робочі, так і любовні. У період з середи по п'ятницю вам доведеться багато працювати. Але воно того варте - прийде пристойна сума грошей! А на вихідних Овнів чекають чудові новини від родичів, що живуть далеко від них. Крім того, у представників цього знака Зодіаку з'явиться шанс відправитися в поїздку. Не пропустіть його, адже зірки пророкують, що відпустка принесе Овнам не тільки моральне задоволення...

Гороскоп на тиждень з 6 по 11 серпня (колаж РБК-Україна)

Лев

Левам зірки обіцяють зустріч з друзями або високими персонами, завдяки якій благополучно вирішаться важливі особисті або кар'єрні завдання. Це відбудеться в середині тижня. На вихідних чекайте гостей. Ця зустріч, до речі, буде дуже корисна Левам: можливо, хтось із їхніх друзів чи родичів запропонує спільний проект чи вигідно вкластися в яку-небудь справу. Не відмовляйтеся, адже ця пропозиція в самому позитивному ключі вплине на ваше подальше фінансове благополуччя!

Терези

Терези на цьому тижні опиняться в центрі найдоброзичливішої уваги. Прийдуть відмінні новини здалеку або відбудеться довгоочікувана поїздка. В цілому весь тиждень представники цього знаку Зодіаку будуть спокійні і миролюбні. Втім, обставини будуть складатися саме так, як Терезам б хотілося. Наприкінці тижня зірки обіцяють власникам цього Знака пристойні гроші - головне, витратити їх з розумом. На вихідних доведеться згортати гори... але на цей раз вони будуть м'якими і піддатливими.

Раніше астролог попередив про небезпечний період в серпні.