Астролог розповів, які знаки Зодіаку розбагатіють в цьому році

Гороскоп багатства від астролога Павла Глоби на 2019 року для всіх знаків Зодіаку допоможе обранцям зірок зміцнитися у вірі в успіх і стане відмінною мотивацією відкинути сумніви через труднощі та дрібні негараздів, які так і намагаються відвернути увагу від основних цілей, щоб у підсумку гідно відсвяткувати тріумф.

Експерт назвав кілька знаків Зодіаку, яким саме небо благоволить домогтися у рік Свині фінансових благ. Щасливцями стали Терези, Стрільці, Тельці та Скорпіони.

Терези

Народжені під сузір'ям Терезів зможуть в 2019 році показати, що назва знака Зодіаку найбільш підходяща - рахувати дзвінку монету можна буде досхочу, якщо тільки виважено підійти до власних сил і не розтрачуватися на дрібниці. Покладіть на одну чашу вагів ваш найграндіозніший бізнес-проект, а на другу розмістіть особисті старанність, поміркованість та цілеспрямованість, і при правильному балансуванні всі інвестиції окупляться сповна. Якщо перша половина року пов'язана з тривогами і турботами, то до осені (по суті початок фінансового року) ваші "акції" можуть піти вгору. Астролог рекомендує не намагатися робити сто справ одночасно, а реалізовувати задуми по мірі виконання.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Ризиків не уникнути, але зірки в 2019-му для Терезів прихильні, і інтуїція буде вашим вірним порадником.

До речі, в даному випадку фінансовий і любовний гороскопи для Терезів вказують на підвищену ймовірність досягнення піку везіння, і, можливо, на тлі радості від багатства можуть перейти на більш високий рівень і романтичні стосунки.

Стрільці

У випадку зі Стрільцями в 2019 році багатство може прийти в руки досить несподівано, воно наче звалиться з неба. Це може бути велика удача в лотереї, несподіваний спадок, раптові дивіденди від давно забутої справи... Астролог каже про значну міру везіння, проте водночас нагадує приказку про лежачий камінь - важливо не просто чекати з моря погоди, але доводити до ладу свою корабеллу, адже фортуна може прийти і завдяки нинішньому бізнес-проекту, а на щасливий лотерейний квиток також необхідно витратити гроші.

Представники цього знака Зодіаку схильні до цілеспрямованості і дій, і астролог рекомендує в разі нових несподіваних пропозицій на роботі - зміна посади, наприклад - відкинути сумніви і погоджуватися, адже зміни в рік Свині для Стрільців апріорі несуть в собі позитивні наслідки. На оновленому робочому місці ваша активність помітно зросте, а це стане доброю можливістю закласти фінансовий фундамент на наступний рік.

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Тельці

У Тельців в цьому році будуть не рідко виникати спокуси форсувати робочі проекти, що може зіграти в мінус для кар'єри. Особливо це буде проявлятися в другій половині року. Астролог рекомендує представникам цього знаку Зодіаку не поспішати, стримувати емоції й більш раціонально підходити до вирішення нагальних проблем і питань - тільки чітка і поступова реалізація планів дозволить досягти фінансового благополуччя, а воно в 2019 році зумовлено зірками... якщо не "наломаете дров".

Так, кінець нинішнього року за прогнозами здатний принести вам суттєве поповнення бюджету.

У фінансовому гороскопі йдеться про велику кількість спокус і недобросовісних порад від заздрісників, тому не поспішайте з прийняттям рішень, аналізуйте ризики і більше довіряйте лише найближчим людям, вони допоможуть розкрити авантюри.

Скорпіони

Скорпіони в 2019 році мають високі шанси домогтися багатства за рахунок конвертрования посидючості та працьовитості у дзвінку монету. Маючи чітку мету, представники цього знака Зодіаку повинні цілком не неї сфокусуватися і не відволікатися на сторонні прожекти. Втім, астролог рекомендує також бути відкритим до вимушених змін - при необхідності змінити роботу не варто лякатися - ця нова площадка для вашої працевлаштованості здатна стати сходинкою вгору по кар'єрних сходах.

Ілюстративне фото (wikimedia.org)

Прихильність зірок красномовно скажеться на гаманці Скорпіонів, якщо ви не будете лінуватися і зловживати відпочинком. Експерт також не радить будувати масштабні плани на любовному фронті, ці солодкі турботи у рік Свині "окупляться" навряд чи, зате здатні сильно відвернути. Амурними питаннями краще зайнятися впритул у наступному році.

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