Астролог розповів, які знаки Зодіаку отримають гроші на вихідних

Фінансовий гороскоп на вихідні обіцяє деяким знакам Зодіаку прибуток і хороше матеріальне становище. Відомий астролог Павло Глоба склав прогноз, який передбачає особливий успіх у сфері грошей Ракам, Терезам і Козерогам. Як досягти бажаного і не упустити свій шанс? Детальніше - читайте на Styler.

Рак

Завдяки позитивному впливу Нептуна, який перебуває в Рибах, умови для врегулювання та поліпшення фінансового життя будуть складатися досить сприятливо. Однак зволікати не варто, адже влаштувати своє матеріальне життя так, як ви цього хочете, вийде виключно 29-30 червня.

Для того, щоб поліпшити фінансове становище варто припинити спілкування з людьми на теми, які стосуються роботи і доходу.

Фінансовий гороскоп на вихідні (фото: колаж РБК-Україна)

Ваги

Для Ваг цей час виявиться досить сприятливим. Наприклад, цьому знаку Зодіаку можна буде без проблем відкрити рахунок у банку або інвестувати в чужу справу. Будь-яка подібну дію принесе відчутні результати і поставить Ваги в сильну позицію.

Рішення повинні мати швидку реалізацію, тому астролог радить стати активніше й ініціативніше. Грандіозні плани у ці вихідні будуть вимагати приголомшливих витрат, проте воно того варто.

Козеріг

29-30 червня є для Козерогів найбільш сприятливим часом для розвитку фінансових операцій: грамотне вкладення грошей на цьому тижні може сприяти стрімкому збільшенню доходу.

Робота протягом цих днів буде даватися легко, без ускладнень, однак це може викликати заздрість з боку колег, що спричинить неприємні наслідки. А тому постарайтеся не хвалитися своїми успіхами.

Раніше астролог розповів, яким знакам Зодіаку крупно повезе в липні.

Також астролог Павло Глоба назвав знаки Зодіаку, які зубожіють у 2019 році.