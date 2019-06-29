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Астролог розповів, які знаки Зодіаку отримають гроші на вихідних


Фінансовий гороскоп на вихідні для всіх знаків Зодіаку. Астролог розповів, кому пощастить найбільше

Фінансовий гороскоп на вихідні обіцяє деяким знакам Зодіаку прибуток і хороше матеріальне становище. Відомий астролог Павло Глоба склав прогноз, який передбачає особливий успіх у сфері грошей Ракам, Терезам і Козерогам. Як досягти бажаного і не упустити свій шанс? Детальніше - читайте на Styler.

Рак

Завдяки позитивному впливу Нептуна, який перебуває в Рибах, умови для врегулювання та поліпшення фінансового життя будуть складатися досить сприятливо. Однак зволікати не варто, адже влаштувати своє матеріальне життя так, як ви цього хочете, вийде виключно 29-30 червня.

Для того, щоб поліпшити фінансове становище варто припинити спілкування з людьми на теми, які стосуються роботи і доходу.

Фінансовий гороскоп на вихідні (фото: колаж РБК-Україна)

Ваги

Для Ваг цей час виявиться досить сприятливим. Наприклад, цьому знаку Зодіаку можна буде без проблем відкрити рахунок у банку або інвестувати в чужу справу. Будь-яка подібну дію принесе відчутні результати і поставить Ваги в сильну позицію.

Рішення повинні мати швидку реалізацію, тому астролог радить стати активніше й ініціативніше. Грандіозні плани у ці вихідні будуть вимагати приголомшливих витрат, проте воно того варто.

Козеріг

29-30 червня є для Козерогів найбільш сприятливим часом для розвитку фінансових операцій: грамотне вкладення грошей на цьому тижні може сприяти стрімкому збільшенню доходу.

Робота протягом цих днів буде даватися легко, без ускладнень, однак це може викликати заздрість з боку колег, що спричинить неприємні наслідки. А тому постарайтеся не хвалитися своїми успіхами.

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