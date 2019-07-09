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Астролог назвала знаки Зодіаку, яким днями дуже пощастить


Гороскоп на тиждень для всіх знаків Зодіаку від відомого астролога

Гороскоп на тиждень деяким знакам Зодіаку обіцяє приплив грошей, деяким успіх на роботі, а іншим же навпаки - тиждень повний клопоту і незапланованих витрат. Астролог Тетяна Борщ детально розповіла, що чекає кожен із знаків Зодіаку на цьому тижні.

Овен у всьому, що стосується справ, може сміливо розраховувати на вівторок. Хоча успіх цього дня буде даватися важко, це все ж краще, ніж нічого. Середа і четвер принесуть якісь гроші, але у ці ж дні реальні і несподівані витрати. П'ятниця нейтральна, а вихідні дуже гарні. Реальна вдала поїздка або хороші новини здалеку.

Тельцю у перші дні тижня рекомендується бути обережним у поїздках і за кермом, а також у спілкуванні з родичами та знайомими. Середа досить сприятлива, а в четвер реальний сімейний конфлікт або несподівані побутові проблеми. Вихідні в цілому спокійні.

Близнюків перші дні тижня романтичні і складні по грошам. У вівторок можна несподівано втратити велику суму, що варто врахувати брокерам і всім, хто пов'язаний з фінансами. Середа, навпаки, сприятлива, а в четвер будьте уважні за кермом! Вихідні гарні для всіх зустрічей, від дипломатичних до романтичних.

Рак у перші дні тижня може зіткнутися з неприйняттям своїх ідей або з проблемами особистого плану. А у другій половині тижня - з великими витратами і конфліктом на фінансовій ґрунті. Вихідні краще провести на природі.

Лев у вівторок може зіткнутися з несподіваною проблемою. Це або здоров'я, або професійні неув'язки. Переговори про гроші, а також і грошові надходження вірогідні в четвер і п'ятницю. Хоча у четвер будьте уважнішими до начальства - воно буде дратівливим і неадекватним. Вихідні у всіх відносинах хороші.

Діва у перші дні тижня може вирішувати фінансові питання і багато чого у неї вийде. Середа і четвер динамічні і продуктивні. Однак можуть прийти невтішні новини здалеку. Вихідні спокійні і сімейні.

Терези у перші дні тижня можуть зіткнутися з неприємною ситуацією як вдома, так і на роботі. Середа - непоганий день, прийдуть якісь гроші, а також знайдеться рішення якихось проблем, що давно турбують вас. Проблеми з оточенням реальні в четвер, можливо, вас підведуть друзі або однодумці. Вихідні пройдуть на ногах або в поїздці.

Скорпіону світить нова робота і, швидше за все, це повністю визначиться до вихідних. У вівторок будьте уважні за кермом, а в п'ятницю - до начальства. На вихідних можна розраховувати на якісь гроші.

Стрілець непогано проведе більшу частину тижня. Однак у вівторок може піти велика сума, а в четвер прийдуть неважливі новини здалеку, будьте уважні за кермом. Вихідні гарні для зустрічей романтичних і ділових.

Козеріг у перші дні тижня може вступити в конфлікт з кимось із близьких людей або з партнерами по справі. Середа принесе зустрічі з людьми і корисними і приємними, а в четвер вірогідні великі витрати, а також і певні проблеми з дітьми. Вихідні варто присвятити собі.

Водолію варто бути уважнішими в перші дні тижня - можливі проблеми зі здоров'ям, як своїм, так когось із близьких людей. Друга половина тижня більш успішна, а вихідні пройдуть в галасливій компанії дуже приємних людей.

Риби у перші дні тижня можуть несподівано витратити купу коштів, а також посваритися з кимось із близьких людей. Середовище дуже вдале - можна виправити свої помилки, а також непогано провести час у поїздці. У четвер можливі проблеми за кермом, будьте уважні і в поїздках. Вихідні у всіх відносинах хороші, можна розраховувати на гроші або подарунки.

Раніше астролог розповів, які знаки Зодіаку втратять гроші в липні.

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