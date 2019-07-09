Астролог назвала знаки Зодіаку, яким днями дуже пощастить

Гороскоп на тиждень деяким знакам Зодіаку обіцяє приплив грошей, деяким успіх на роботі, а іншим же навпаки - тиждень повний клопоту і незапланованих витрат. Астролог Тетяна Борщ детально розповіла, що чекає кожен із знаків Зодіаку на цьому тижні.

Овен у всьому, що стосується справ, може сміливо розраховувати на вівторок. Хоча успіх цього дня буде даватися важко, це все ж краще, ніж нічого. Середа і четвер принесуть якісь гроші, але у ці ж дні реальні і несподівані витрати. П'ятниця нейтральна, а вихідні дуже гарні. Реальна вдала поїздка або хороші новини здалеку.

Тельцю у перші дні тижня рекомендується бути обережним у поїздках і за кермом, а також у спілкуванні з родичами та знайомими. Середа досить сприятлива, а в четвер реальний сімейний конфлікт або несподівані побутові проблеми. Вихідні в цілому спокійні.

Близнюків перші дні тижня романтичні і складні по грошам. У вівторок можна несподівано втратити велику суму, що варто врахувати брокерам і всім, хто пов'язаний з фінансами. Середа, навпаки, сприятлива, а в четвер будьте уважні за кермом! Вихідні гарні для всіх зустрічей, від дипломатичних до романтичних.

Рак у перші дні тижня може зіткнутися з неприйняттям своїх ідей або з проблемами особистого плану. А у другій половині тижня - з великими витратами і конфліктом на фінансовій ґрунті. Вихідні краще провести на природі.

Лев у вівторок може зіткнутися з несподіваною проблемою. Це або здоров'я, або професійні неув'язки. Переговори про гроші, а також і грошові надходження вірогідні в четвер і п'ятницю. Хоча у четвер будьте уважнішими до начальства - воно буде дратівливим і неадекватним. Вихідні у всіх відносинах хороші.

Діва у перші дні тижня може вирішувати фінансові питання і багато чого у неї вийде. Середа і четвер динамічні і продуктивні. Однак можуть прийти невтішні новини здалеку. Вихідні спокійні і сімейні.

Терези у перші дні тижня можуть зіткнутися з неприємною ситуацією як вдома, так і на роботі. Середа - непоганий день, прийдуть якісь гроші, а також знайдеться рішення якихось проблем, що давно турбують вас. Проблеми з оточенням реальні в четвер, можливо, вас підведуть друзі або однодумці. Вихідні пройдуть на ногах або в поїздці.

Скорпіону світить нова робота і, швидше за все, це повністю визначиться до вихідних. У вівторок будьте уважні за кермом, а в п'ятницю - до начальства. На вихідних можна розраховувати на якісь гроші.

Стрілець непогано проведе більшу частину тижня. Однак у вівторок може піти велика сума, а в четвер прийдуть неважливі новини здалеку, будьте уважні за кермом. Вихідні гарні для зустрічей романтичних і ділових.

Козеріг у перші дні тижня може вступити в конфлікт з кимось із близьких людей або з партнерами по справі. Середа принесе зустрічі з людьми і корисними і приємними, а в четвер вірогідні великі витрати, а також і певні проблеми з дітьми. Вихідні варто присвятити собі.

Водолію варто бути уважнішими в перші дні тижня - можливі проблеми зі здоров'ям, як своїм, так когось із близьких людей. Друга половина тижня більш успішна, а вихідні пройдуть в галасливій компанії дуже приємних людей.

Риби у перші дні тижня можуть несподівано витратити купу коштів, а також посваритися з кимось із близьких людей. Середовище дуже вдале - можна виправити свої помилки, а також непогано провести час у поїздці. У четвер можливі проблеми за кермом, будьте уважні і в поїздках. Вихідні у всіх відносинах хороші, можна розраховувати на гроші або подарунки.

Раніше астролог розповів, які знаки Зодіаку втратять гроші в липні.