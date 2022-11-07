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Астролог назвала три знака Зодиака, которых скоро ждут экстремальные перемены

Фото: Гороскоп с 7 по 13 ноября (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп с 7 по 13 ноября расскажет о знаках Зодиака, которых ждут экстремальные жизненные изменения. В большинстве своем, к сожалению, они не очень положительные, ведь период будет не слишком благоприятным.

Прогноз для каждого знака Зодиака дала астролог-исследователь Арина Артуровна в Telegram.

Важно! Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.

Телец

Вероятна потеря денег по вашей вине. Поспешность решений, импульсивность поступков плохо отразятся на финансах.

На работе возможны конфликты, поломки техники, простой или наоборот авралы. Дома – ссоры из-за денег.

Скорпион

Вас ждут резкие перемены в жизни, экстремальные ситуации. Возможны проблемы в совместном бизнесе, кризис в финансовой сфере, потеря денег, проигрыш по большому делу.

Кроме того, вероятны нелегальные соглашения, столкновения с криминалом.

Водолей

Неприятности в любовной сфере, ссоры с любимыми, ревность. Может дойти до разрыва отношений.

Не исключено ухудшение отношений с любимым человеком или с детьми. Денежные потери из-за афер, проблемы в учебе.

Также читайте полный гороскоп от астролога для каждого знака Зодиака.

Кроме того, мы писали, что ждет каждый знак Восточного гороскопа в год Черного Кролика.

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