Астролог назвав знаки Зодіаку, яким пощастить цього тижня

Гороскоп 2019 розкаже, кому із знаків Зодіаку потрібно зібратися з духом, щоб не пустити всі можливості, які їм підготували зірки. Відомий астролог Павло Глоба назвав знаки Зодіаку, яким на цьому тижні усміхнеться доля.

Овен

На вас буде чинити сильний вплив несприятливий Нептун, через це ви ризикуєте опинитися в кілька складному становищі. Але, сильно переживати з цього приводу не варто. Також не потрібно зациклюватися на поточних труднощах.

Щоб отримати серйозний прибуток, необхідно буде діяти послідовно. Крім того, вам надійде важлива інформація від третьої особи, яка вплине на ваше майбутнє благополуччя.

Гороскоп 2019 (фото: колаж РБК-Україна)

Рак

На цьому тижні всі справи по дому доручіть домочадцям, а самі після роботи краще відпочиньте вдома або погуляйте на вулиці. Вихідні будуть сприятливими для захоплюючої подорожі.

Але на роботі потрібно викластися по повній, так щоб вас начальство помітило. Якщо ви будете намагатися, то отримання премії буде не за горами. Якщо ви плануєте почати працювати самі на себе, зараз ідеальний момент для цього.

Стрілець

Якщо ви хочете доручити благоустрій будинку стороннім фахівцям, то їх слід вибирати ретельніше, щоб все пройшло дійсно так, як ви задумали.

На цьому тижні дозвольте собі трохи відпочити від турбот і проведіть час з сім'єю. У першій половині тижня імовірний несподіваний прибуток, який дозволить вам втілити в життя ваші мрії. Не варто відразу розкидатися грошима.