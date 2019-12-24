Астролог назвав знаки Зодіаку, які зустрінуть Новий рік з новим коханням

Гороскоп 2019 обіцяє деяким знакам Зодіаку неймовірні любовні пригоди в кінці грудня. Відомий астролог Павло Глоба впевнений, що люди, народжені під цими знаками, мають відмінні шанси зустріти свою другу половинку напередодні свят. Глоба назвав чотири знаки Зодіаку і уточнив найбільш вдалі дні для любовних пригод.

Телець

Телець у справах кохання повинен повністю довіритися долі і тримати відчиненими всі двері, в які воно здатне увійти. Йому не варто відкидати з ходу пропозиції, які до нього надходять, або відмахуватися від порад, які йому дають. Телець має йти назустріч життю і людям і не упустити можливість вибратися на побачення - нехай навіть "всього лише" зі своїми друзями. Там він може зав'язати нове романтичне знайомство або дізнатися щось важливе про цікавить його людині.

Найкращі дні Тільця для кохання: 26, 27 грудня.

Рак

Зірки в кінці грудня не будуть схиляти Раку до серйозності і сентиментальності. В романтичні відносини він здатний принести елементи гумору, ігри і флірту. Якщо у Рака вже є кохана людина, це дозволить йому провести в компанії партнера чудовий веселий день, не обтяжений пафосом і зайвими упередженнями. Якщо ж Рак поки самотній, його грайливий настрій буде притягувати до нього зацікавлені погляди.

Найкращі дні Рака для кохання: 25, 26, 27 грудня.

Діва

Зірки радять Діві сходити на побачення зі своєю коханою людиною або ж, якщо вона самотня, - вибратися куди-небудь з наміром завести романтичне знайомство. Проте їй слід уникати звичних, насиджених місць. Щось по-справжньому цікаве чекає Діву поза стінами звичного кафе або клубу. Так що їй варто запитати поради у колег або пошукати в інтернеті, щоб взяти собі на замітку ті місця, в яких Діві ніколи ще не доводилося бувати.

Найкращі дні Діви для кохання: 26, 29 грудня.

Стрілець

Зірки обіцяють Стрільцеві відмінний час для любові і флірту. Не треба боятися проявити всю свою сексуальність. Стрілець здатний грати, дати волю своїм почуттям, бути непередбачуваним і яскравим - навіть свою кохану людину він може, як на першому побаченні, трохи подражнити і пограти в кішки-мишки. Якщо ж Стрілець поки один, це відмінний час для того, щоб справити на нового знайомого враження, провівши сеанс зваблювання на вищому рівні.

Найкращі дні Стрільця для кохання: 24, 26, 27 грудня.