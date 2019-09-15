Астролог назвав знаки Зодіаку, які доб'ються успіху в роботі

Кар'єрний гороскоп 2019 обіцяє деяким представникам зодіакальних сузір'їв просування на роботі вже в цьому місяці. Відомий астролог Павло Глоба назвав три знака Зодіаку, яких чекає успіх.

Діва

Гороскоп 2019 (фото: pixabay.com)

У цьому місяці ви зможете розкритися у всій своїй красі. Не пропустіть цей шанс домогтися помітного кар'єрного поступу. Зірки наповнять вас виключною мотивацією і впевненістю в собі. Направте їх в сферу фінансів, і ваші доходи відчутно зростуть.

19 числа вам представиться можливість з'ясувати всю інформацію, яку вам могло не вистачати. 26 число - вдалий день для вас. Якщо ви ведете пошуки нової роботи, активно розсилайте резюме та супровідні листи. 28 числа ви будете демонструвати виключно високу продуктивність праці.

В повній мірі проникніться цією енергією і направте її в конструктивне русло. 30 числа ви відчуєте прилив цілеспрямованості та напору. Збережіть його до наступного місяця - це багато в чому буде визначати його результат.

Стрілець

Гороскоп 2019 (фото: pixabay.com)

В цьому місяці кар'єра вийде на перший план вашого життя. Ви будете сповнені амбітності і бажання досягти успіху. Будь-які ваші фінансові починання будуть приносити вам дуже хороші плоди.

Ви зумієте розробити для себе такий план дій, який неодмінно приведе вас до фінансового успіху. 21 число дуже добре підходить для того, щоб звертатися до оточуючих з проханнями, в яких вони могли вам раніше відмовити.

Ви зможете особливо переконливо аргументувати свою позицію та досягти її підтримки. Ваші вірні соратники вам у цьому допоможуть. 26 числа ви будете дивитися на речі в новому світлі. Відходьте від звичних вам шаблонів і починайте розробляти нові сміливі ідеї.

Близнюки

Гороскоп 2019 (фото: pixabay.com)

У цьому місяці вам буде необхідно провести якийсь час наодинці зі своїми думками, щоб навести в них порядок. 19 число - вдалий день для вас. Якщо ви ведете пошуки нової роботи, активно розсилайте резюме і проводите важливі зустрічі.

21 числа якісь перешкоди на вашому шляху нарешті зникнуть, і ви зможете зітхнути на повні груди. 30 число прекрасно підходить для нових починань.

Однак для того щоб взятися за них, вам буде потрібно відмовитися від ряду старих проектів та ініціатив. Наведіть порядок у своїх справах, щоб підготувати ґрунт для нових звершень.

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