Астролог назвав головних лузерів кінця січня: бережіть гаманці

Гороскоп 2020 обіцяє неприємності у фінансовій сфері деяким знакам Зодіаку. Відомий астролог Павло Глоба назвав три знаки Зодіаку, яким варто бути на сторожі в кінці січня, оскільки грошові втрати можуть бути досить серйозними. Кому варто бути обережними, небезпечні дати - в матеріалі Styler.

Телець

В кінці січня Тельцю краще не приймати самостійних рішень і кроків. Він буде відрізнятися неуважністю, і лише пильний контроль зі сторони дозволить йому не наробити помилок. Астролог радить Тельцям покладатися на когось більш сконцентрованого, хто зможе перевіряти за ним всі його дії. Павло Глоба не рекомендує Тельцям займатися будь-якими грошовими питаннями.

Найнебезпечніші дні для гаманця Тельців - 23 і 24 січня.

Діва

Діві астролог радить тримати свої емоції під контролем, оскільки різкість ні до чого доброго не приведе. Їй варто стримувати свій гнів, навіть якщо Діва впевнена в тому, що оточуючі навмисно заважають їй, завдаючи шкоди її роботі. Судження Діви в кінці місяця будуть відрізнятися безапеляційністю і прямотою, а нажиті вороги можуть негативно відбитися і на її гаманці. Астролог радить у цей непростий період притримати свою "єдино правильну думку" при собі.

Найнебезпечніші для Діви дні в кінці січня - 24, 25, 26 числа.

Скорпіон

Скорпіону в цей період варто утриматися від прийняття важливих рішень - є ризик, що вони врахували не все. Замість глобальних планів Скорпіону варто зайнятися поточними справами або проектами, де все вже давно продумано за нього. Крім того, Скорпіонів може наздогнати пасивність, яка може пошкодити його грошовим справам. Хороша новина, на думку астролога, полягає в тому, що сил у Скорпіона маса, головне - подолати свою пасивність і лінощі.

Найнебезпечніші для фінансів Скорпіона дні - 23, 25 січня.