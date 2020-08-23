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Артист-"педофіл" виграв справу проти України в Європейському суді: тріумф справедливості

Неділя 23 серпня 2020 09:15
Артист-"педофіл" виграв справу проти України в Європейському суді: тріумф справедливості
Ігор Завадський виграв суд (фото: gazeta.ua)
Автор: Дарья Русина

Ігор Завадський отримає компенсацію

Україна виплатить заслуженому артисту Ігорю Завадському, якого утримували за ґратами майже п'ять років, компенсацію. Акордеоніста підозрювали в розбещенні дітей, однак згодом виправдали. Про це музикант повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Також артист отримав від Міністерства юстиції України лист, що вони зобов'язуються у тримісячний термін виплатити матеріальну компенсацію, призначену Європейським судом.

Завадський розповів, як йому прийшов лист ще в 2017 році, в якому пропонували через Європейський суд мирову угоду і 4 тисячі євро. В обмін на те, щоб артист відмовився від розгляду своїх скарг у Європейському суді. Цим фактом правоохоронна система України фактично визнала поразку у справі.

"А сьогодні я отримав від Міністерства юстиції України лист вже напряму, що вони зобов'язуються у тримісячний строк виплатити мені матеріальну компенсацію, призначену Європейським судом. За незаконне затримання міліцією 23.03.2012; за незаконне взяття під варту, без жодних законних підстав, і за тривале незаконне позбавлення волі у СІЗО. А саме, 50 місяців і три тижні (більше 4-х років). Підстава для взяття мене під варту була така (дослівно): "не має сім'ї і постійного місця роботи, тому може не з'являтися на слідчих діях, а пізніше в суд". При цьому, я офіційно значився як ФОП (приватний підприємець), який сам організовує свої концерти і вони багато років, з 2002-го, щомісяця проходять у київському Будинку актора", - написав музикант.

Наголошується, що Завадський жодного дня не був у статусі засудженого, оскільки вирок був скасований до вступу його в законну силу. "Тобто, офіційно у мене не було покарання, яке я б відбував хоча б один день. При цьому, під вартою пробув 1543 дня у статусі невинного", - зазначив він.

Артист-&quot;педофіл&quot; виграв справу проти України в Європейському суді: тріумф справедливостіІгор Завадський виграв суд (фото: facebook.com/igor.zavadsky.5)

Нагадаємо, що заслужений артист України смертельно хворий і перебуває в реанімації.

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