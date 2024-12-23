Арсен Мирзоян рассказал, как Тоня Матвиенко пережила потерю матери: "Могла говорить, что я невнимательный"

Как Тоня Матвиенко пережила потерю матери

Арсен Мирзоян говорит, что первое время старался лишний раз не напоминать об этом, чтобы не травмировать любимого человека. Он признался, что в определенные моменты Тоня могла назвать его "невнимательным" или "не заботливым".

"Я вообще не знаю. Так плохо, когда опыта ни у кого нет, и ты не знаешь, как себя вести. Стараешься лишний раз не напоминать, не травмировать, а это может восприниматься вообще противоположно. Тоня могла говорить, что я такой невнимательный, не заботливый. А я наоборот не хотел лишний раз напоминать", - рассказал он.

Исполнитель говорит, что в такие моменты жизни очень важно присутствие друзей, ведь это помогает отвлечься и не зацикливаться на негативных мыслях.

Сейчас, как подчеркнул певец, Тоня уже отошла от потери.

"Важно присутствие друзей, очень часто и много, чтобы они приезжали, просто посидеть. Потому что каждый друг это какая-то новая картинка. Уже сейчас Тоня отошла", - поделился музыкант.

Тоня Матвиенко, Арсен Мирзоян, их дочь Нина и Нина Матвиенко (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Что известно о смерти Нины Матвиенко

Легендарная украинская исполнительница умерла 8 октября 2023 года в возрасте 75 лет. До своего следующего дня рождения она не дожила два дня.

Сначала родные не оглашали информацию о том, что стало причиной смерти, но позже в одном из своих интервью Антонина сказала о том, что ее мать боролась с раком.

Звезде стало плохо в начале лета прошлого года, а спустя несколько месяцев ее жизнь оборвалась. После обследования врачи обнаружили, что певица имела рак на протяжении четырех лет, но даже не догадывалась об этом, поскольку чувствовала себя хорошо и была бодрой.

Также Матвиенко-младшая в прошлом рассказывала, что мама часто приходит в ее сны и что она чувствует ее присутствие в своей жизни.

Нина Матвиенко умерла от рака в 75 лет (фото: facebook.com/arsen.baburka)

Личная жизнь Тони Матвиенко

Напомним, за Арсена Мирзояна Тоня Матвиенко вышла замуж в 2017 году. У пары родилась дочь Нина. Также у певицы есть старшая дочь от прошлых отношений - Ульяна. У Мирзояна тоже есть дети от предыдущих отношений.

Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко (фото: instagram.com/arsen_mirzoian)