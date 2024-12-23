Арсен Мирзоян: Когда началась война, старые артисты взялись помогать, а молодые - раскручивать себя

– Как на ваши отношения с Антониной повлияла полномасштабная война?

– Они стали более крепкими. Мы полгода не виделись, с полномасштабки, и поняли на собственном примере, какие люди бывают глупые, когда ссорятся из-за бытовых историй. Поняли, как очень быстро заканчивается все.

– А как вы реагируете на слухи о разводе?

– Мы смеемся. А пиарщик Тони говорит, что это прикольно - мы ничего не делаем, а о нас что-то несется. Во-первых, к нам никто из журналистов не обращался, чтобы мы опровергли, или подтвердили. Ну и все. Люди говорят - и хорошо.

– Как вообще двум артистам удается жить вместе и строить отношения? Вы конкурируете как творческие люди?

– Мы, во-первых, артисты разных жанров. И сама философия у нас разная. Это сейчас пытаемся найти что-то общее в творчестве. А так, никто никуда не бежит, никто не гонится за чем-то. Меня так учили (не буду говорить, кто именно), что нужно не думать об успехе. Всегда надо думать о смысле, а не о деньгах. Это и есть творчество, я так живу. Это смысл жизни, и нам нечем мериться. Зачем?

Мирзоян ответил на слухи о разводе с Матвиенко (фото из личного архива певца)

– Награды, премии - для артистов это важно? Для вас в частности.

– Люди на рынке что-то делают. Они, конечно, молодцы. У меня другая история, другой рынок. Кто-то пишет песни, придерживаясь форматов, за что-то воюет. За ТОПы, первые места и так далее. Все это, конечно, интересно. Статуэтки, награды на музыкальных фестивалях. Но пользы от них на самом деле никакой. Бывает, все полки в статуэтках, а работы нет. Поэтому, думаю, основное мерило - хотят ли тебя слышать люди. Если ты музыкой живешь - то живешь ею везде.

Не гонишься за шаблонами, призовыми местами, премиями. Сейчас у меня много выступлений для военных. И концерт не длится час. Пою пол ночи, сколько угодно часов. Бывает, часов шесть что-то поем, могу борща наварить, могу котлет нажарить между песнями. Можем по позициям поездить. Когда я начинал, мне Кадим Тарасов, режиссер, сказал: "Мирозоян, делай все так, чтобы тебя можно было поставить на полку". А не получается у меня. Нельзя сказать, артист какого стиля я, рок-музыкант или поп-музыкант. Я не подпадаю ни под одну номинацию, кроме как "автор исполнитель".

– К слову, о первых местах. Сейчас неожиданно в тренды вырвалась песня Тони "Кульбаби". Почему по вашему мнению именно сейчас так произошло?

– Просто некоторые артисты, когда делают треки, вкладывают кучу денег, чтобы песня так "пошла". Тогда это понятный прогнозируемый результат, попадание в тренды. А тут - все произошло само собой. Радуемся этому.

Мирзоян рассказал об общении с военными (фото предоставлено певцом)

– Поговорим о Нине Матвиенко. Как вашей семье удалось пережить потерю и как нужно поддерживать партнера, когда ему приходится хоронить родного человека?

– Я вообще не знаю. Так плохо, когда опыта ни у кого нет, и ты не знаешь, как себя вести. Стараешься лишний раз не напоминать, не травмировать, а это может восприниматься вообще противоположно. Тоня могла говорить, что я такой невнимательный, не заботливый. А я наоборот не хотел лишний раз напоминать. Важно присутствие друзей, очень часто и много, чтобы они приезжали, просто посидеть. Потому что каждый друг это какая-то новая картинка. Уже сейчас Тоня отошла.

– Недавно ваша жена призналась, что ее мама была против ее отношений с вами. Вы чувствовали это от Нины Митрофановны?

– В принципе, это прогнозируемо было. Все начиналось с дружбы, против которой никто не был. А когда началось встречание, тут, может, я и сам против был. Мы же в начале просто дружили, просто друзья. И я понимал, что надо держать дистанцию. Ну и, в конце концов, не удержались.

Мирзоян рассказал, как воспитывает детей (фото предоставлено певцом)

– А с Ниной Митрофановной вам быстро удалось наладить контакт, уже когда вы стали избранником Антонины?

– Да. Она - мудрая женщина. И жизнь есть жизнь.

– Назовите случайное воспоминание о Нине Матвиенко, о котором никто не знает.

– У меня много разных смешных случаев и грустных. Как-то ракета ночью прилетела, не стало воды, электричества, и мы начали бегать по двору в поиске чего-то. Слава Богу, что был снег на улице! Когда-то Нине Митрофановне подружка надарила пластиковых ваз, очень много. И мы как начали с ней собирать снег в те вазы (смеется). Говорю: "Ну что, будем жить". Она набирает, смеется.

– Расскажите, пожалуйста, о вашей дочери. Как вы ее воспитываете с Антониной? Что-то запрещаете?

– Нина ходит в школу, там есть социум и это определенное воспитание уже. Это круто, есть подружки, есть общение. В ТикТоке не сидит много, бывают онлайн игры. Она в реальном времени в какой-то игре бегает, и говорит с разными подружками одновременно. Но мы контролируем, чтобы не много времени проводила с гаджетами. Лучшее воспитание - собственный пример, как по мне.

Дочь Мирзояна (фото из личного архива певца)

– А с детьми от первого брака вы общаетесь?

– С младшим меньше, со старшим - больше. Старший в Запорожье. Он там сейчас на права сдает - я настаивал, чтобы он на курсы пошел. Он студент, учится. С моей стороны всяческая поддержка.

– В прошлом году вы говорили, что ваш старший сын с вами жил. Почему переехал?

– Там у него друзья, кенты, девушки, учеба. Ну, короче, социум. Это очень важно.

– А младший ваш сыночек в Германии?

– Да-да. Учится. Уже выучил немецкий, "шпрехает".

Мирзоян откровенно рассказал об отношениях в семье (фото предоставлено певцом)

– По вашему мнению, за годы полномасштабной войны, как изменился наш шоу-бизнес? Потому что мы видим, что у новых артистов появляется больше шансов и возможностей.

– Общество искало что-то новое. Когда началась полномасштабная война, старые артисты впряглись помогать военным, забыли о шоу-бизнесе, отложили на потом. Мы не говорим о тех, кто сбежал, кто растерялся, но большинство начало помогать Силам обороны. Не до пения было как-то... А молодые артисты начали себя раскручивать. Так молодые и прорвались, пока старые молчали. Пауза была огромная, а пространство должно было заполняться. И все произошло естественно.

– Вас это сильно возмущало?

– Ну, ты смотришь на это со стороны, и вспоминаешь. Никто не знал, сколько продержится Киев. Ва-банк. И каждый поступил по-своему. Мы с Положинским скидывались деньгами, покупали мешками овощи каждое утро, отвозили волонтерам, они готовили, мы развозили по госпиталям еду. Заправляли канистры бензином для скорых. А ночью делили три магазина, пачку патронов и один неподъемный броник на двоих.

У нас должен был быть тур, я готовился, собирал деньги. Я тогда последние деньги потратил на три машины. И ты вот ночами не спишь, ездишь, помогаешь. Например, машина не стоила каких-то безумных денег. Я помню, что покупал джипы по две-две с половиной тысячи евро. Плюс надо ехать, есть, где-то ночевать. Если это было лето, то была еще нормальная экономия, можно было спать на стоянке где-то, в машине прямо. А если зима - то нет, нужно в отель.

Ну и таким образом мы перегнали примерно 1000 автомобилей. Если в среднем все это умножить, то это серьезная сумма. И это не учитывая дроны, антидроновые ружья, РЭБы и все такое, начиная с масхалатов до такмеда. И хочется наблюдать коллективное неравнодушие, а не всегда видишь.

Есть такая категория, которую я называю ТикТок-волонтерами. Читаешь в ленте - определенной бригаде нужен Mavic 3T, мол, мы почти собрали сумму, надо покупать. Я пишу: "Завтра еду в эту бригаду, у меня Mavic 3T, кому передать?". А мне говорят: "Не надо". Почему? То есть вы это делаете ради того, чтобы потом публично самим отчитаться? Мол, мы это сделали... Ну и я перестал следить за всем этим. Люди читают новости, ТикТок-волонтеров, кого-то боготворят, кого-то хейтят... Но не нужно брать глупости в голову, лучше делать свое дело.

Мирзоян признался, что думает о бронях для артистов (фото предоставлено певцом)

– Когда вы встречаетесь с военными, выступаете перед ними, что они говорят, какие у них настроения, как они реагируют на выступления?

– Смотрите, есть артисты, которые ездят на фронт с концертами. И я на них сам смотрел, удивлялся. Потому что, оказывается, можно просто ездить и просто петь. Тебя садят в автобус в твой свободный день, ты поешь и сразу постишь. Мне это не близко. Ну, это мое субъективное мнение. Для меня лучше, когда комбат может даже не знать о приезде артиста. Может знать медик, сержант главный. И тогда мы выезжаем на позиции, где людям обычным нельзя находиться. Оттуда солдат никто не заберет, и они сидят в таком месте, где точно нет концертных залов. Есть комбаты, которые поощряют приезд. Они говорят: "Давай, Сеня, к нам!".

Все одеваемся в броню и прорываемся, они включают РЭБы и мчимся. Главное - добежать. А были и дроны, и обстрелы. Мы там живем. Могут позвонить и сказать: "У меня группа после штурмов, они уже все на антидепрессантах. Приезжай, попоем". И я еду, потому что ребята после штурма им нужно психологически вырваться. И я не с концертом еду, я что-то нужное везу, не хочется ехать пустым. У нас даже так было, что мы гитару забывали с собой взять, покупали срочно в Дружковке, потом продавали ее на аукционе.

– Сейчас это активно обсуждается на фоне новогодних праздников. Многие говорят, что мы не можем думать о праздниках и веселье, а должны сконцентрироваться на помощи, на войне. Вы поддерживаете такое мнение?

– Конечно, поддерживаю. Речь об обычном сознании. А за что мы воюем? Чтобы здесь была мирная жизнь, чтобы здесь было все. А посмотрите, как сфера развлечений разгулялась, сколько построено отелей, сколько построено каких-то развлекательных центров! И ты смотришь, сколько автомобилей 2023-2024 года выпуска... Тыл живет и даже не понимает, что происходит.

– На фоне всего этого, что вы думаете об известных артистах-мужчинах, которые не в Украине, а уже за границей?

– Мне не интересно. Я помню всех абсолютно артистов и программных директоров, которые меняли позицию по ситуации на ультрапатриотическую. Именно программные в свое время ставили тот мусор, формируя вкусы. Теперь вынуждены кричать, что все российское - г*вно. А где вы все раньше были?

Арсен Мирзоян высказался об артистах-предателях (фото предоставлено певцом)

– Расскажите о сборах. Как вы находите деньги на помощь?

– Мы с семьей, я и Тоня, в среднем аккумулируем и тратим на ВСУ миллион гривен в месяц. Это гонорары, благотворительные акции. У нас нет "банок". Мы часто сами выступаем организаторами благотворительных событий, нам так понятно: сколько точно собрали, что можем закупить и кому передаем.

– А почему все чаще идут разговоры о том, что определенные артисты привозят с концертов из-за границы не так много денег? Люди действительно донатят меньше, если они не в Украине?

– Так и есть. Средний чек донатов в Украине намного выше, чем за рубежом. Кроме единичных случаев, больших каких-то мероприятий в Америке. Но это речь о диаспоре, которая живет там давно. А если речь идет о Европе, то такой диаспоры там нет. Там украинцы-беженцы. Они, скажем так, в трудном положении. Потому что некоторые страны снизили размер денежных выплат.

– Концерты за рубежом вам уже не очень интересны?

– Мне иногда звонят, зовут в Америку на один концерт. А я что, Америки не видел? Вы себе представляете, сколько я потрачу на дорогу, в каком состоянии я прилечу с этим джетлегом, попою концерт. Ну и зачем? Я здесь ,в Украине, могу устроить выступление и собрать, дай Бог, миллион.

Поэтому спрашивал тех, кто зовет в США: "Вы в Америке закроете такую сумму за один концерт?". Ответ - нет. Ну вот и весь разговор. Но есть разные истории. Невероятно работает диаспора Нью-Джерси UWF, община Коннектикута. То есть это должен быть тур на несколько городов. Тогда это имеет смысл.

Мирзоян признался, готов ли пойти на фронт (фото предоставлено певцом)

– Вы уже слышали о том, что очень часто потом начинают сравнивать, кто именно и сколько привез? А кто-то на этом делает рекламу...

– Мне все равно, лишь бы делалось. Пиарьтесь, что хотите делайте, но чтобы помощь к ребятам доходила. Кому-то важно, чтобы на переданном авто была его фамилия. Мне важно, чтобы у пацанов было авто, и с задания вернулись живыми.

– А что вы думаете, кстати, о бронировании артистов? Оно вообще сейчас уместно или нет?

– Вооруженные Силы и Силы Обороны - это срез общества. Выбирают не по профессии. Но если артист может помогать деньгами и морально поддерживать военных, то это тоже важная миссия.

Мирзоян с военными (фото из личного архива певца)

– Вы рассматривали вариант отправиться на фронт?

– Да я часто говорю Макару (другу-военному): "Ищи мне должность". Он говорит: "Не чуди, иди занимайся машинами и так далее, ты же все равно здесь чаще, чем дома".

– А как бы на Тоня отреагировала на это ваше желание?

– Речь не о желании. Я просто ей говорю, что все там будем. Во-первых, надо знать с кем и куда. Хорошо идти к своим - с кем уже родными за это время стали.

– У вас не так давно вышел мини-альбом "Позивні". Расскажите о нем.

– Этот мини-альбом - это истории, прожитые с бойцами, написанные с бойцами. Некий сборник цитат, случаев, которые зарифмованы в стихи. Каждая песня - это имена, позывные, эмоции, которые спрятаны в песни.