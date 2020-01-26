З Армянська масово виїжджають кримчани: що відбувається

Кримчани залишають Армянськ, який знаходиться в окупованому Криму, через хімічні викиди. Інцидент стався в 2018 році на заводі Кримський Титан. Тепер там водойми висохли, а шкідливі речовини знаходяться в повітрі. Всі, хто зміг, вже виїхали з цього міста.

Про це розповів заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров. При цьому нардеп Ахтем Чийгоз додав, що шкідливі речовини, які потрапили в повітря, досягли Севастополя. Але окупаційна влада все це заперечувала.

В ефірі Громадського радіо Чийгоз заявив, що точної кількості людей, які покинули Армянськ, він не знає, але зазначив, що процес переїзду в інші міста Криму не припинявся. Першими покинули місто люди з грошима, оскільки хотіли швидше убезпечити дітей і сім'ю. Ті, у кого немає коштів, залишилися в Армянську і будуть вмирати поступово.

За словами Чийгоза, у людей, які знаходяться в Армянську загострилися онкозахворювання, а також хронічні захворювання.

Варто зазначити, що коли стався інцидент, 27 серпня 2018 року, то російські ЗМІ писали про викид в атмосферу невідомої речовини. Через це на дахах будинків і листках дерев з'явився маслянистий наліт.

"Служба прав споживачів" РФ заявила, що мешканцям нічого не загрожує. Але з міста почали евакуйовувати дітей. При цьому з дерев почали опадати листя. Крім того, були зафіксовані масові випадки загибелі тварин.