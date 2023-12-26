RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Над Арктикой появились бензиновые облака: что это может означать

Перламутровые облака появились на небе северных стран Европы на прошлой неделе (фото: Space.com)
Автор: Павел Колесник

С 17 декабря за Полярным кругом и рядом с ним наблюдаются необычные перламутровые облака. Это явление, известное как полярные стратосферные облака, могли увидеть жители Норвегии, Швеции, Финляндии и Аляски, а 22 декабря они были зафиксированы в Италии и Швейцарии.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт новостей об исследованиях космоса, инновациях и астрономии Space.com.

Фотограф Рамуне Шапаилайте сняла удивительные моменты в коммуне Гран на юге Норвегии, создав несколько ярких снимков. На них видны радужные цвета облаков и переливающееся мерцание, благодаря которому явление и назвали перламутровыми облаками.

Девушка отметила, что цвета были заметны в течение всего дня, но особенно ярко проявились ближе к закату.

Перламутровые облака представляют собой облака со льда, отражающие и рассеивающие солнечный свет, создавая радужный эффект видимый с земли.

Перламутровые облака, которые видели в разных местах Северной Европы (фото: Space.com)

Они формируются на высоте от 15 до 25 километров на поверхности Земли и возникают при очень низких температурах - ниже -85 градусов по Цельсию. Поэтому такие облака можно увидеть только в зимний период в полярных регионах.

Хотя обычно "сезон" перламутровых облаков начинается в январе, этой зимой они появились раньше. Эксперты предполагают, что это удивительное явление можно будет наблюдать в разных странах еще несколько недель.

Вопреки их красочной природе перламутровые облака также имеют свою темную сторону. Они играют немаловажную роль в разрушении озонового слоя над Арктикой.

 

Напомним, что США расширили контроль над континентальным шельфом в Арктике.

А еще у нас есть материал об астероиде, который имеет наибольшие шансы врезаться в Землю.

Читайте РБК-Украина в Google News
АрктикаСеверная Европа