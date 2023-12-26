Над Арктикой появились бензиновые облака: что это может означать

С 17 декабря за Полярным кругом и рядом с ним наблюдаются необычные перламутровые облака. Это явление, известное как полярные стратосферные облака, могли увидеть жители Норвегии, Швеции, Финляндии и Аляски, а 22 декабря они были зафиксированы в Италии и Швейцарии.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт новостей об исследованиях космоса, инновациях и астрономии Space.com.
Фотограф Рамуне Шапаилайте сняла удивительные моменты в коммуне Гран на юге Норвегии, создав несколько ярких снимков. На них видны радужные цвета облаков и переливающееся мерцание, благодаря которому явление и назвали перламутровыми облаками.
Девушка отметила, что цвета были заметны в течение всего дня, но особенно ярко проявились ближе к закату.
Перламутровые облака представляют собой облака со льда, отражающие и рассеивающие солнечный свет, создавая радужный эффект видимый с земли.
Они формируются на высоте от 15 до 25 километров на поверхности Земли и возникают при очень низких температурах - ниже -85 градусов по Цельсию. Поэтому такие облака можно увидеть только в зимний период в полярных регионах.
Хотя обычно "сезон" перламутровых облаков начинается в январе, этой зимой они появились раньше. Эксперты предполагают, что это удивительное явление можно будет наблюдать в разных странах еще несколько недель.
Вопреки их красочной природе перламутровые облака также имеют свою темную сторону. Они играют немаловажную роль в разрушении озонового слоя над Арктикой.
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