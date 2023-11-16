Археологи нашли тайный и утраченный язык, существовавший 3000 лет назад

По словам экспертов, секретный тест и его загадочные идиомы непохожи ни на один другой древний письменный язык, встречающийся на Ближнем Востоке. Но он точно имеет общие корни с другими анатолийско-индоевропейскими группами.

Хитрые узоры начинаются в конце культового ритуального текста. Написанного на хеттском языке - древнейшем известным индоевропейском языке. Фраза после вступления переводится как "Отныне читайте на языке страны Калашма".

Калашма - это было организованное общество бронзового века, которое, вероятно, располагалось на северо-западной окраине гораздо более крупной Хеттской империи в древней Анатолии, на некотором расстоянии от столицы Хаттусы, где позже была обнаружена эта глиняная табличка.

Руководитель археологических раскопок руин Хаттусы Андреас Шахнер рассказал, что как только он впервые взял в руки эту табличку, он сразу почувствовал ее важность. Он отмечает, что глиняная табличка удивительно хорошо сохранилась по сравнению с остальными 25 000, найденными в том же месте на территории современного Богазкей в Турции.

Уже почти столетие историки, археологи и лингвисты работают вместе, чтобы раскрыть и перевести невероятный архив королевских договоров, политической переписки, юридических и религиозных текстов Хаттусы.

Большинство табличек написаны хеттской клинописью. Но эксперты обнаружили и другие языки. Письмена, похоже, исходят из разных этнических групп, которые находились в тени Хеттской империи во время ее правления на большей части Анатолии с 1650 по 1200 год до нашей эры.

"Хетты были особенно заинтересованы в записи ритуалов на иностранных языках", - говорят археологи.

И не только по научным причинам. Хеттская империя, скорее всего, прославляла тысячи богов и богинь. По мере того как хетты захватывали все больше и больше земель на большом полуострове между Черным и Средиземными морями, империя приобретала новые религии, чтобы привлечь новых подданных в свои ряды. Так они пытались завоевать уважение захваченного народа.

"Принятие этих богов без собственного пантеона указывает на существование культуры толерантности", - объясняют исследователи.

А заимствование идей, таких как системы клинописного письма, традиции и религии, вероятно, было способом расширить сферу влияния империи.

Калашманы, например, сражались на стороне хеттов против Египетской империи в битве в 1274 году до нашей эры.

Иокан/Викисклад)

Сейчас специалисты работают над переводом с недавно обнаруженной таблички с калашмайскими письменами. Шахнер и его коллеги надеются опубликовать свои результаты вместе с изображением своего открытия в следующем году.