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Археологи раскопали святилище бога войны с артефактами, которым более 1500 лет (фото)

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Среда 05 апреля 2023 21:58
Археологи раскопали святилище бога войны с артефактами, которым более 1500 лет (фото) Археологи показали свои находки (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Во Франции археологи обнаружили святилище бога Марса, которое датируют 4 веком нашей эры. Рядом с ним ученые нашли римский некрополь с погребальными артефактами, которым около 1500 лет.

Об этом сообщает Heritage Daily.

Что известно о раскопках

Археологи из Национального института превентивных археологических исследований продолжают раскопки вблизи Ла-Шапель-де-Фужере, где были найдены римский некрополь и святилище. Находку обнаружили еще в 1984 году, а в 2018 году здесь начали археологические исследования.

Ученые предполагают, что святилище посвящено римскому богу войны Марсу. Археологи при раскопках нашли десятки мечей и наконечников копий, принесенных как ритуальные жертвоприношения. Также обнаружили небольшую статуэтку божества.

Сначала Марсу поклонялись как богу плодородия, растительности и дикой природы. Он мог насылать гибель на урожай и скот или же наоборот предотвратить напасть. Позже этого бога начали отождествлять с греческим Аресом. Именно тогда Марс стал богом войны.

Археологи раскопали святилище бога войны с артефактами, которым более 1500 лет (фото)Раскопки на месте святилища (фото: Bastien Simier, INRAP)

Какие артефакты нашли археологи

Команда археологов обнаружила остатки мебели, несколько брошей, многочисленные предметы вооружения и набор галльских и римских монет.

Святилище датируют раннеримским периодом. Ученые полагают, что его покинули в 4 веке нашей эры. Вокруг святилища нашли несколько жилищ, построенных из земли и дерева. Там хранились предметы обихода и керамическая посуда.

Археологи также раскопали римский некрополь, в котором около 40 захоронений. Их возраст оценивают поздним римским периодом до 5 века нашей эры.

Там нашли много погребальных предметов - серебряные браслеты, шпильки и ременные пряжки, стеклянные бусины, керамику, жемчужные бусы, а также сохранившиеся следы от обуви.

В одном захоронении ученые раскопали кинжал и части лошадиной упряжи с кусочками железа и бронзы, которые использовали для украшения уздечки и вожжи.

Все находки отправили на хранение, чтобы со временем их детально изучить.

Археологи раскопали святилище бога войны с артефактами, которым более 1500 лет (фото)Возраст находок оценивают 5 ст. нашей эры (фото: Bastien Simier, INRAP)

Ранее мы рассказывали о том, что под Тернополем нашли ритуальные фигурки, которым 5000 лет.

Читайте также о том, что археологи обнаружили тысячелетние артефакты рыцарей.

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