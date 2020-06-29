Археологи розгадали таємницю скіфського воїна: він виявився 13-річною дівчинкою

Археологам вдалося довести існування жінок-воїнів, які довгий час вважалися лише міфом. Так, при сучасному дослідженні останків скіфського воїна, яким вже понад 2600 років, вчені з'ясували, що він був 13-річною дівчинкою.

Останки скіфського воїна в повній бойовій екіпіровці були виявлені ще в 1988 році у дерев'яному саркофазі. Поруч з ним була похована зброя - сокира, лук, стріли, тому вчені багато років вважали воїна чоловіком, пише Science Alert.

Тепер же ДНК останків показали, що вони належать жінці. Це відкриття може підтверджувати гіпотезу, що жінки нарівні з чоловіками брали участь у мисливських і військових походах.

Сокира дівчини-воїна (фото: sciencealert.com)

Дівчина-воїн була знайдена в сибірському кургані в республіці Тува (сучасна територія РФ). Поруч з нею були поховані сокира, березовий лук і сагайдак з десятком стріл.

Вона була одягнена у довгу шубу, пошиту, ймовірно, з тушканчиків, сорочку, штани або спідницю.

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