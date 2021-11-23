Археологи виявили найстаріші ювелірні вироби у світі (фото)

Намиста зроблені з мушлів морських равликів довжиною в півдюйма (1,27 см). 33 мушлі були виявлені під час розкопок недалеко від курорту Ес-Сувейра в Бізмуні.

У Марокко археологи знайшли найстаріші ювелірні вироби в світі (скріншот з відео)

У мушлях зроблені отвори, і вони покриті чорнилом. За даними вчених, це означає, що люди нанесли на них червону речовину, багату оксидом заліза.

У Марокко археологи знайшли найстаріші ювелірні вироби в світі (скріншот з відео)

Передбачається, що деякі з виявлених намист використовувалися в якості засобу спілкування в стародавні часи.

У Марокко археологи знайшли найстаріші ювелірні вироби у світі (відео: YouTube)

Варто зазначити, що в Марокко виявили одних з найстаріших Homo Sapiens в світі. У 2017 році в Джебель-Ірхуді група французького дослідника Жан-Жака Хубліна знайшла останки п'яти осіб віком близько 315 тисяч років.