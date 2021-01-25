Археологи виявили незвичайний кинджал, якому 5 тисяч років

На південному-заході Іспанії археологи знайшли артефакти, які сильно відрізняються від тих, які традиційно робилися з каменю або кременя. Вчені знайшли кинджал, зроблений з гірського кришталю.

Експерти вважають, що це "найбільш технічно складний" кинджал, який коли-небудь знаходили в доісторичній Іберії. Про це повідомляє Daily Mail.

Експерти кажуть, щоб його зробити, потрібно було мати величезну майстерність. Цьому кинджалу близько 5 тисяч років, його довжина становить 22 см. Крім кинджала археологи знайшли 10 наконечників для стріл, 4 леза і сердечник для виготовлення зброї. Все це було зроблено з гірського кришталю.

Археологи знайшли кришталевий кинджал віком 5 тисяч років (фото: dailymail.co.uk)

Місце виявлення артефактів знаходиться далеко від кристалічних рудників, і це означає, що вони належали непростій людині. Вона заплатила величезну ціну майстру, щоб той зробив все це.

Археологи знайшли кришталевий кинджал віком 5 тисяч років (фото: dailymail.co.uk)

Дослідники також вважають, що гірський кришталь в ті давні часи люди використовували для життєвої сили, а також магічних сил і зв'язку з предками.

Археологи знайшли кришталевий кинджал віком 5 тисяч років (фото: dailymail.co.uk)

Гробниця, в якій знайшли артефакти, знаходиться в долині Гвадалквівір в столичному районі Севільї - поселення називається "Валенсіна-де-ла-Консепсьйон Кастільеха-де-Гусман".

Нагадаємо, в Єгипті знайшли 4-тисячолітню копію міфічної "Книги мертвих".

Раніше вчені знайшли нору гігантського підводного хробака, який жив 20 млн років тому.