Археологи виявили стародавній "смайлик": йому більше чотирьох тисяч років

Ізраїльські археологи виявили малюнок у вигляді смайлика на дольмені бронзового століття. При цьому його вік може становити 4 200 років. Наскельні гравюри знайшли на півночі Ізраїлю - в Галілеї і Голанах.

Археологи кажуть, що гравюри нанесені на гробницях бронзового століття, але останків у них виявлено не було. При цьому багато зображень унікальні. Про це повідомляє Times of Israel.

Одне з таких зображень – це стародавній "смайлик". Це зображення вирізане на камені і виглядає як людське обличчя. Експерти вважають, що дві короткі лінії показують очі, а довга лінія нижче – це рот.

Археологи знайшли стародавній "смайлик" в Ізраїлі (фото: timesofisrael.com)

Археологи припускають, що "смайлик" є рукотворним. При цьому розташування ліній і форма самого каменю схожа на форму людського обличчя. Це може бути єдиним у своєму роді найдавнішим твором мистецтва.

Вчені ніколи не знаходили нічого подібного. При тому, що дольмени зустрічаються досить часто. Поки не ясно, для чого камінь перетворили в "смайлик". Може він був культовим символом.

Нагадаємо, що в Туреччині археологи виявили загублене стародавнє царство. Стародавні ієрогліфи описували військову перемогу місцевого правителя над Фригією - царством, одним з царів якого був знаменитий Мідас.

Раніше археологи розгадали таємницю скіфського воїна.