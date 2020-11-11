Археологи виявили череп предка людини, якій понад 2 млн років (фото)

Череп предка людини (фото: facebook.com/latrobe)

Дослідники знайшли череп древнього предка людини

Дослідники з відділу археології Університету Ла Троба в Мельбурні, Австралія, провели розкопки в Південній Африці і виявили череп предка людини, якому понад два мільйони років.

Скам'янілість DNH 155 була виявлена ще у 2018 році. Paranthropus robustus співіснував одночасно з ранніми предками людини Homo erectus, як "двоюрідний вид". Про це повідомляє Університет Ла Троба.

При цьому у нього були великі зуби і маленький мозок. Вчені стверджують, що знайдений ними зразок DNH 155 є першим доказом мікроеволюції в межах людського виду.

Кандидат наук Джессі Мартін заявив, що результати дослідження, можуть призвести до перегляду системи класифікації і розуміння предків людини.

Череп предка людини (фото: latrobe.edu.au)

У Paranthropus robustus поступово, можливо, протягом сотень тисяч років, розвивалися щелепи для пережовування їжі через зміни навколишнього середовища.

Професор Енді Херріс розповів, що, як і всі інші істоти на Землі, щоб залишатися успішними, наші предки адаптувалися і розвивалися згідно з ландшафтом і навколишнім середовищем.

"Хоча зараз ми є представники виду, який переміг 2 мільйони років тому, нові дані свідчать про те, що кількісно представників Paranthropus robustus було більше, ніж Homo erectus", - заявила доктор Анжеліна Ліс.

Нове дослідження допоможе зрозуміти, як різні види людей боролися за ресурси в цей критичний момент еволюції людини.

Нагадаємо, вчені знайшли найдавнішого предка людини.

Раніше в підземеллях Луцька археологи виявили унікальну знахідку.