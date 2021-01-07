Археологи виявили буддійський монастир, якому тисячу років

На сході Індії в штаті Біхар археологи виявили на вершині пагорба в Гангської долини стародавній буддійський монастир. За оцінкою експертів, його вік складає близько тисячі років.

Дослідники звернули увагу на те, що цей монастир володіє деякими унікальними особливостями, які рідко зустрічаються в інших місцях країни. Про це повідомляє Times of India.

Цікаво, що це перший буддійський монастир, головою якого була жінка-чернець. Її звали Віджаяшрі Бхадра.

Археологи знайшли в Індії тисячолітній буддійський монастир (фото: hindustantimes.com)

Крім того, археологи виявили дерев'яні вотивні таблички розміром 5,3x2,3 см. На них зображена фігура людини, ймовірно - це Будда. За словами авторів дослідження, це був перший проєкт розкопок, який завершили за 3 роки. Саме місце розкопок виявили в листопаді 2017 року.

В монастирі були виявлені 500 скульптур, які були розкидані по всій ділянці.

Нагадаємо, вчені виявили доісторичний наскельний малюнок, віком 4 тисячі років. Його знайшли в районі індійського міста Камаредди. Малюнок знаходиться на даху святині, розташованої на вершині пагорба, приблизно в одному кілометрі від храму.

Раніше археологи виявили дивовижну знахідку на місці тайної вечері з Ісусом. Храм відомий як Церква Агонії і Церква Всіх Націй, був побудований на тому місці, де Іуда зрадив Христа.