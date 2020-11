Археологи знайшли унікальну будову в Назареті: там міг жити Ісус Христос

Британський археолог Кен Дарк виявив в Назареті будинок, де міг провести своє дитинство Ісус Христос. Дослідник написав книгу про свої розкопки, де докладно описав будинок в Назареті.

Професор Університету Редінга Кен Дарк присвятив розкопкам майже 14 років свого життя і свою працю він описав у книзі "Монастир сестер назаретанок: пам'ятки римського, візантійського і періоду хрестоносців в центральному Назареті" (The Sisters of Nazareth convent: A Roman-period, Візантійські and Crusader site in central Nazareth). У книзі, яка нещодавно була опублікована, археолог описав розкопки залишків житла I століття нашої ери, яке було виявлено під монастирем сестер в Назареті. За словами професора, саме цей будинок побудував земний батько Ісуса – Йосип. Про це пише видання Daily Mail.

Вперше це житло археологи виявили ще у 1880-х роках. Черниці монастиря, яким належить ця територія, взяли на себе турботу про приміщення, через те, що вважали, що це будинок Святого Сімейства. Відомий біблійний дослідник Віктор Герен ще в 1888 висловив припущення, що цей будинок належав батькам Ісуса. Однак жодних підтверджень на той час виявлено не було.

Далі цими розкопками в 1936-1964 роках зайнялися й інші археологи. Їх очолив священик-єзуїт Анрі Сенес з Папського біблійного інституту в Єрусалимі. Він залишив детальні замальовки розкопаного житла, але його праці так і не були оформлені в наукову роботу.

На якийсь час про розкопки забули, але у 2006 році професор Дарк знову зайнявся вивченням житла "Будинку Ісуса". Чим більше він проводив досліджень, тим все більше переконувався в тому, що цей дім міг належати Йосипу і Марії, батькам Ісуса Христа.

Будинок був зведений в I столітті вправним ремісником, а Йосип був і теслею, і майстром, який міг побудувати будинок. При будинку був великий внутрішній двір, складські та житлові приміщення і тераса на даху. Сходи в будинку були висічені в камені природної печери, а її склепіння були використані частково як стеля.

Після смерті Ісуса Христа біля цього будинку була побудована печерна церква, а в наступному столітті над нею і будинком звели ще одну велику церкву.

Як вважає Кен Дарк, християни не дарма збудували церкву на цьому місці й вважають його значущим з точки зору релігії.

В Назареті археологи виявили будинок, в якому виріс Ісус Христос (Фото: dailymail.co.uk)

