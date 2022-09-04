Археологи знайшли рештки "жінки-вампіра" з серпом на шиї і замком на пальці ноги (фото)

Археологи з Торунського університету Миколая Коперника виявили в польському селищі Пень поховання 17 століття з останками жінки, на шию якої був надітий серп, а на великому пальці лівої ноги - висячий замок. Такий захід, як вважали за старих часів, міг не дозволити вампірові вийти з могили.

Також виявилося, що на черепі була надіта шовкова шапочка, що вказувало на те, що жінка мала високий соціальний статус. Ще однією особливістю дами був великий передній зуб, що стирчить.

Така щелепа у скелета дозволила дослідникам припустити, що через нестандартну зовнішність жінки забобонні місцеві жителі в 17 столітті затаврували її відьмою чи вампіром.

Дослідники заявили, що подібна унікальна знахідка в Пені (Підкарпатське воєводство, на південному сході країни) - перша для Польщі.

Як зазначається, людей, яких називали відьмами або вампірами, з незапам'ятних часів боялися навіть після їх смерті. Щоб запобігти повернення з могили нечисті застосовувалися різноманітні методи.

Втім, за словами професора Даріуша Полінські з університету Миколая Коперника, який очолював команду дослідників, цей приклад античаклунської практики був незвичайним.

"Способи захисту від повернення мертвих включають відсікання голови або ніг, приміщення померлого обличчям вниз, щоб він кусав землю, спалювання і розбивання каменем", - пояснює науковець.

Однак в цьому випадку була використана інша техніка, що ніколи раніше не використовувалася на польській землі, - серп, надітий на шию.

Таке "антивампірське" поховання вчені назвали унікальним (фото: Mirosław Blicharski / Aleksander Poznań)

"Його не поклали плазом, а наділи на шию таким чином, що, якби покійний спробував встати, швидше за все, голова була б відрізана або пошкоджена", - сказав професор.

Ще одним предметом в могилі був закритий замок на великому пальці лівої ноги. Як розповів Полінські, "це символізує закриття етапу і неможливість повернутися".

Археологи також звертають увагу, що жінка була похована незвичайним чином і з великою обережністю, що дивно, враховуючи традиційні антивампірські звичаї.

Знайдені останки з селища Пень були доставлені в Торунь, де вони будуть ретельно досліджуватися.

Останки жінки, яку в 17 столітті вважали вампіром, були виявлені на південному сході Польщі (фото: Mirosław Blicharski / Aleksander Poznań)

Незважаючи на те, що це перший випадок антивампірського поховання з серпом на шиї в Польщі, було виявлено чимало інших "підозрюваних" упирів.

Зокрема, в Кракові в 2008 році було виявлено кілька скелетів з відрубаними головами. А в 2014-му в місті Камень-Поморський було знайдено тіло, у якого були вибиті всі верхні зуби через те, що в рот людині заштовхали шматок цегли. Крім того, небіжчику просвердлили ногу, щоб він не міг вибратися з могили.