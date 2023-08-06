Археолог Эвелина Кравченко: Россия вывозит музейные фонды из Крыма под видом выставок и реставраций

Россияне продолжают вывозить археологические артефакты из музеев оккупированного Крыма. В большинстве своем это делают под видом организации выставок или реставраций, которые будут проводить на территории РФ.
Об этом в интервью рассказала старший научный сотрудник Института археологии НАН Украины Эвелина Кравченко.
"Россияне продолжают проводить несанкционированные раскопки в Крыму и сейчас оттуда вывозят вещи. Это проводится под предлогом выставок, реставрации. Никаких действий, которые могут быть направлены на защиту достопримечательностей, я там не вижу. На территории Херсонеса вообще проходит фестиваль оперы и балета. В Крыму все далеко не весело с достопримечательностями", - рассказала ученая.
Также она добавила, что часть вещей из фондов музея Каменной могилы, которая сейчас находится под оккупацией возле Мелитополя, вывезли в Крым, вроде как бы на выставку. А сам могилу сделали филиалом Херсонеса Таврического.
"Каменная могила расположена в зоне, которую Украина будет деоккупировать, поэтому она под угрозой. Однако поскольку это природные накопления камней, то они могут сами себя защитить. Но конечно это надо консервировать, я не слышала, чтобы россияне как-то защищали могилу от прилетов артиллерии. А это было бы желательно сделать", - добавила Кравченко.
Сможет ли Украина вернуть утраченные исторические памятники, зависит от того, какая будет победа, как будет подписан мирный договор или капитуляция России после войны.
"Имеем исторический опыт - капитуляцию фашистской Германии, но там все было просто. Они возвращали все, что вывезли. По результатам этого были написаны конвенции, на которые мы сейчас опираемся. Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, и конвенция ЮНЕСКО, и конвенция о перемещении культурных ценностей - это все результаты Второй мировой. Есть еще один - II протокол Гаагской конвенции, созданный по результатам войн в 80-х - 90-х на Ближнем Востоке", - пояснила археолог.
Также она отметила, что важным фактором сейчас является возвращение выставки "Скифского золота" из Амстердама. Напомним, что эти артефакты были за границей на момент аннексии Крыма и Россия потребовала вернуть их на полуостров. Однако только летом 2023 года Амстердамский суд постановил, что фонд выставки вернут в Киев.
"Когда будем подавать в суд, если Россия не захочет возвращать эти вещи в Крым, можно будет ссылаться на опыт Амстердамского суда. Поэтому наши юристы должны очень хорошо поработать, чтобы дать прогноз, как мы можем это использовать в дальнейшем", - отметила Кравченко.
При этом она отметила, что Украине требуются новые документы от ЮНЕСКО о перемещении достопримечательностей во время войны. Поскольку действующие конвенции сейчас не совсем эффективны.
Ранее мы рассказывали о том, где будет храниться в Украине "Скифское золото".
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