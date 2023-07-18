"Скифское золото" вернут Украине. В МИД рассказали, где будут хранить коллекцию

Украина планирует хранить скифское золото, которое ей вернут из Нидерландов, в Национальном музее истории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра культуры и информационной политики Екатерину Чуеву на брифинге .

Она сообщила, что уже было принято финальное решение по размещению "скифского золота".

"Та часть выставки, которая была представлена в музее Алларда Пирсона (в Амстердаме - ред.) и которая включала в себя предметы из коллекций крымских музеев, вернется в Украину. Местом ее хранения, предварительно, определен Национальный музей истории Украины", - сказала Чуева.

При этом замминистр решила не разглашать деталей. В то же время она добавила, что Украина надеется, что по возвращении коллекции наши граждане смогут их увидеть.

"Скифское золото" вернут Украине

В начале 2014 года коллекцию "скифского золота" из музея в Киеве и четырех музеев Крыма отправили на выставку в Амстердаме. Она должна была проходить с февраля по август в археологическом музее Алларда Пирсона.

В это время в Украине проходила Революция Достоинства, а в марте Россия аннексировала Крым, поэтому судьба коллекции оказалась под вопросом. После оккупации крымские музеи потребовали возвращения коллекции.

В Нидерландах рассматривали дело по "скифскому золоту" с 2016 года. Уже тогда суд принял решение вернуть коллекцию драгоценностей в Украину. Но музеи оккупированного Крыма начали оспаривать это решение.

Впрочем, 9 июня Верховный суд Нидерландов поддержал решение о передаче "скифского золота" Украине. Россия таки не смогла оспорить право на ценности из крымских музеев.

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