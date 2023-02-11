В Аргентину массово едут беременные россиянки, чтобы получить гражданство (видео)

В Аргентине власти обеспокоены резким ростом количества беременных российских женщин, которые недавно въехали в страну. Россиянки хотят там родить детей и получить аргентинский паспорт.

Об этом со ссылкой на Миграционную службу Аргентины, сообщает издание АР news .

Сколько в стране беременных россиянок

По словам национального директора по миграции Кариньяно, на прошлой неделе Миграционная служба запретила шестерым беременным российским женщинам въезд из-за подозрения в не правдивости их туристических намерений. Однако они обратились в суд и получили разрешение временно въехать в страну.

"Количество действительно ежедневно очень большое. Только прошлой ночью прибыли 33 российских гражданки с примерно 32, 33, 34 неделями беременности", - сказал Кариньяно.

Также в прошлом году в Аргентину въехали 21757 российских граждан, в том числе около 10500 беременных женщин. Однако в последние месяцы их количество быстро растет.

"За последние три месяца в Аргентину въехало 5819 женщин, которые собирались родить детей", - сказала Кариньяно.

В частности, согласно законодательству, рожденный на территории Аргентины ребенок сразу получает аргентинское гражданство, что позволяет его родителям также стать гражданами Аргентины в сжатые сроки.

Начато расследование

Из-за необычности ситуации, аргентинские правоохранители начали расследование того, не стоит ли за этим какая-нибудь преступная организация, которая привозит российских женщин в Аргентину.

К тому же местные власти не видят проблем с прибытием российских граждан в Аргентину, но хотят убедиться, что они действительно планируют жить в этой стране.

"У нас нет никаких проблем с людьми любой национальности, которые хотят приехать жить в Аргентину, хотят воспитывать здесь своих детей и инвестировать в страну. Проблема в том, что эти люди приезжают, потом едут и не возвращаются в Аргентину, но ведь они едут с аргентинским паспортом", - отметила Кариньяно.

Добавим, что также в сети появилось видео, как в Аргентине задержали 20 беременных россиянок, подозреваемых в попытке въехать в страну только ради гражданства для ребенка.