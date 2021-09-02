RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Арестович розповів подробиці про перейменування України: давайте зробимо

Автор: Людмила Жукова

Олексій Арестович, який заявив, що хотів би перейменувати Україну, розкрив подробиці своїх планів.

Про це повідомляється в Telegram-каналі "Політика країни".

Спікер української делегації в ТКГ по Донбасу повідомив, що плани з перейменування нашої країни він озвучив вже кілька місяців тому.

"Конкретних людей я не буду називати, але якщо ви подивитеся на два звернення президента: на День незалежності й на День Хрещення Русі, то в них звучала Русь-Україна. У сумі разів п'ять у двох промовах. Зрештою, у нас у ЗНО є відповідний перелік питань, який називається Русь-Україна, історія Русі та так далі. Якщо ми вивчаємо це в середній школі, то давайте зробимо щось на державному рівні", - повідомив він.

Наразі не відомо, чи підтримає ідею арешту президент Володимир Зеленський.

"Залишмо для президента відповідь на це питання. Не я буду коментувати президента, а нехай президент коментує, якщо він хоче або його прес-секретар. Я просто відзначаю факти, які легко перевірити, почувши його дві промови", - відповів він.

Спікер зазначив, що абсолютно не бачить проблеми з перейменування України. Він навів як приклад перейменування Македонії в Північну Македонію.

"Ні, жодна ж країна не претендує на назву "Русь". А Російська Федерація - не Русь, це зовсім інша справа. Вони, звичайно, будуть намагатися надавати нам проблеми, але ми їх обійдемо", - сказав він в ефірі телеканалу "Україна 24".

Як ми раніше писали, Арестович пояснив, чому Росія затягує зустріч із Зеленським.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна