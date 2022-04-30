Арестович показав обличчя солдатів, підозрюваних у звірствах у Бучі (фото)

Злочини російських військових у Бучі Київської області поставили на вуха весь світ. Такої жорстокості давно не знали у війнах. Росіяни вбивали, ґвалтували, мародерили.
Радник офісу президента Олексій Арестович показав обличчя солдатів РФ, які підозрюються СБУ у військових злочинах проти українського народу.
Передбачається, що саме солдати з 64 російської мотострілецької бригади здійснювали важкі військові злочини в Бучі Київської області.
"Якщо ви перебуваєте на окупованих територіях, обмежте свою взаємодію з окупантами до мінімуму або уникайте його зовсім. Ніяких спроб вибудувати відносини, якщо ви не фахівець в цих питаннях, робити не слід", - попередив Арестович.
Також він додав, що 80% всіх жертв були попередньо знайомі з вбивцями і насильниками — приблизно загальна статистка в мирному житті та на війні. Переночувати, допомогти, чай, поговорити - в будь-яку наступну секунду може закінчитися пострілом.
Нагадаємо, що слідство ідентифікувало 10 російських військових, які катували мирних жителів у Бучі.