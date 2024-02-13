Сбежавший из Украины Арестович "засветился" в Монако (видео)

Где увидели Арестовича

Арестович прогуливался в компании неизвестного мужчины в районе Монте Карло, известного своими казино.

На кадрах видно, что Арестович заметил съемку, и это вызвало у него негодование. Он начал апеллировать, подчеркивая, что "съемка без разрешения запрещена".

Выезд Арестовича из Украины

На днях ранее NGL.media обнародовал расследование по выезду экс-советника Офиса президента из страны. По их данным, еще 4 сентября 2023 ему удалось пересечь границу с помощью письма от украинской разведки.

С начала полномасштабной войны Арестович неоднократно выезжал за пределы Украины, но всегда возвращался.

Отметим, что после выезда из страны Арестович сделал ряд скандальных заявлений, включая призыв к заключению мира между Украиной и Россией. Также он высказал идею подать общий иск против стран Запада, считая, что эти государства "нам должны".