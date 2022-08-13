Оренда житла стала доступнішою. Де зараз вигідніше знімати квартиру в Києві та області

Традиційно, на вартість оренди заміського житла впливає наближеність до Києва, розмір міста і розвиненість інфраструктури - ці фактори як були визначальними до російської повномасштабної війни, так і залишаються вже після деокупації населених пунктів, незважаючи на руйнування.

В цілому ж вартість оренди в Київській області знизилася на чверть, йдеться в аналізі OLX Нерухомість.

У яких містах під Києвом частіше хочуть винаймати житло

Фіксується активне відновлення ринку оренди житла в Київській області. Якщо порівнювати липень і травень, то кількість пропозицій на сайті оголошень зросла на третину, склавши 6 266.

Найпопулярнішими містами серед орендарів в липні, які реагували на оголошення і зв'язувалися з власниками житла, стали:

Бровари - 4 487 відгуків; Ірпінь - 3 497 відгуків; Бориспіль - 2 209 відгуків; Буча - 1 364 відгуку; Васильків - 668 відгуків.

Які ціни на аренду житла в Київській області

Зараз, в порівнянні з аналогічним періодом рік тому, під Києвом однокімнатні квартири для аренди стали дешевше на 1 400 гривень (-28,5%), двушки - на 1 500 гривень (-24%), а трикімнатні - на 2 000 гривень (-23%). При цьому в порівнянні з травнем 2022-го ціни в липні практично не змінилися.

За якими цінами в середньому пропонували орендувати житло під Києвом у липні в оголошеннях: у Бородянці - за 3 500 грн/місяць за 1- або 2-кімнатну квартиру; у Борисполі, Бучі та Гостомелі - за 5 000 грн/місяць за однокімнатне житло; в Ірпені та Василькові - за майже 5 500 грн/місяць, у Броварах - за близько 6 000 грн/місяць.

Двокімнатні квартири в Київській області здавали в середньому в межах 5 500 - 8 000 грн/місяць.

Трикімнатні квартири - в межах 6 000 - 9 000 грн/місяць.

Найдоступніші ціни на квартири в липні були у Василькові, Борисполі та Бучі, а найвищі - в Ірпені та Ворзелі.

Великий вибір на оренду квартир в Києві

Вибір зйомного житла в столиці в порівнянні з липнем 2021-го виріс більш ніж удвічі - зараз на ринку було 51 974 квартири. Паралельно зріс попит і серед орендарів - на 33% за місяць.

У яких районах Києва найчастіше цікавилися орендою квартир у липні (за кількістю повідомлень / дзвінків у відповідь на оголошення на ресурсі:

Дарницький - 18 653 відгуки; Дніпровський - 13 583 відгуки; Голосіївський-13 381 відгук; Шевченківський - 11 300 відгуків; Солом'янський-11 188 відгуків.

Орендувати житло в Києві стало доступніше

Середня вартість оренди в столиці в порівнянні з липнем 2021 року знизилася на 38%. Однокімнатні квартири стали дешевше більш ніж на 2 500 грн (-33%), двокімнатні - майже на 4 000 грн (-37%), а трикімнатні - на 6 500 грн (-41%).

Бюджетне житло можна знайти в Деснянському, Святошинському, Дніпровському, Оболонському, Подільському та Дарницькому районах.

Середня ціна оренди одинички тут починається від 5 000 - 6 000 грн/місяць.

Двокімнатну квартиру в цих частинах міста можна орендувати за 6 000 - 8 000 грн/місяць.

Трикімнатні пропонують зняти в середньому по 8 000 грн/місяць у Деснянському районі столиці, близько 10 000 грн/місяць у Святошинському та 12 000 - 14 000 грн/місяць у Дарницькому, Дніпровському, Оболонському та Подільському районах.

Як змінювалася середня вартість оренди однокімнатних квартир в різних районах Києва рік тому / у травні 2022 / у липні 2022:

Дані OLX Нерухомість